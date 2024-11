Alejandra Rubio frena en seco a Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' por lo que dice

La tensión entre Alejandra Rubio y Alessandro Lequio no para de crecer. Los dos colaboradores de 'Vamos a ver' no esconden que no se tragan mutuamente. La hija de Terelu Campos ha terminado estallando contra el italiano, después de que este le arremetiera con una fuerte acusación.

Los ambientes en la familia Campos siguen igual de estancados. La nula relación entre Carmen Borrego y José María Almoguera ha salpicado a Alejandra Rubio, que ha dado la cara por su tía. La hermana de Terelu Campos no dudó en agradecérselo públicamente.

"Le doy las gracias a Alejandra porque siempre da la cara por mí. Pero, creo que en estos momentos todos tenemos que ayudar a José María para que no se sienta solo", apuntaba Carmen Borrego. A esta declaración se sumó Alessandro Lequio, pero no precisamente para hablar bien de Alejandra Rubio.

"Lo peor no son tanto las palabras de Alejandra, sino la cara de superioridad que se le pone cuando habla de su primo", sentenciaba. Adriana Dorronsoro, por su parte, le reprochó que atacara únicamente a la hija de Terelu Campos cuando ella no estaba. La respuesta del italiano en 'Vamos a ver' no se hizo esperar.

"Ha optado por rentabilizar su vida, cosa que vosotros lleváis haciendo mucho tiempo, y con todo el derecho del mundo", exponía Alessandro Lequio. Tras ver estas declaraciones que dio el otro día el italiano, Alejandra Rubio le ha respondido en directo cara a cara. "Voy a ser muy breve, me voy a marcar un Anabel Pantoja", avanzaba la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"Yo voy a dar luz en muy poco, no tengo nada que decir al respecto. No tengo nada que decir, no va conmigo, me quito de en medio", soltaba Alejandra Rubio, desmarcándose del drama familiar. Además, no dudó en responder a los duros ataques del italiano.

"Alessandro, te agradecería que tuvieras un poquito de valentía y me dijeses las cosas cuando estoy a tu lado. Y no cuando lo estoy viendo desde casa", le reprochaba la colaboradora de 'Vamos a ver', harta de sus comentarios. La reacción de Alessandro Lequio no tuvo pérdida alguna.

"Lo que tenemos que hacer es decirlo delante de la cara de nuestra audiencia. Porque es por ellos y para ellos, por lo que estamos aquí", pronunciaba el italiano en 'Vamos a ver'. Además, terminó añadiendo que "tienes una cara de penitencia, como si estuvieras aquí obligada, tú sabrás por qué".