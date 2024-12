Juan del Val paraliza 'La Roca' para desmontar un argumento de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ya es mamá. El nacimiento del pequeño Carlo está en boca de todos, después de intentos meses para la familia Campos donde la tranquilidad brillaba por su ausencia. De hecho, Juan del Val no ha dudado en mojarse en 'La Roca' respecto a la gran magnitud que ha alcanzado este mediático embarazo.

A su vez, los últimos meses para la familia Campos, a pesar de ser esperanzadores por el embarazo, también han sido tensos. La mala relación entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera ha salpicado a todos y cada uno de los integrantes al clan Campos. Incluida Alejandra Rubio, que se ha visto envuelta en más de una ocasión por los escándalos.

Ahora bien, este es su momento, alejada de disgustos familiares y centrada en la familia que está formando junto a Carlo Constazia. Según avanzó Pilar Vidal en 'La Roca', los recién estrenados papás habrían terminado de grabar el documental sobre su embarazo, producido por Cuarzo. Un documental que habría culminado con el nacimiento de Carlo.

| Atresmedia

El documental repasa el día a día de Alejandra Rubio, tras haber cambiado todo para ella, debido a su embarazo. "Hay un documental de este embarazo, que lo hace Cuarzo Producciones, y en el que Mar Flores no sale. Este documental es desde el momento en el que saben que están embarazados hasta el día de ayer que abandonan la clínica", informaba Pilar Vidal.

Sin embargo, si algo han querido dejar claro, tanto Alejandra Rubio como Carlo Constanzia, es que no comercializarían con el bebé. "No se va a ver el parto ni al bebé, ellos no quieren negociar con el bebé", defendía la periodista. Estas palabras encendieron a Juan del Val en 'La Roca', provocando la rápida contestación del colaborador.

"Lo de no comerciar con el bebé no es así", respondía Juan del Val bastante tajante con la decisión de ambos en 'La Roca'. El marido de Nuria Roca se mostró en total desacuerdo con la periodista, insistiendo en que, de una forma u otra, sí lo estaban haciendo.

"Yo no critico que no se comercie con el bebé, pero es evidente que si tú estás vendiendo un documental durante un embarazo. Perdóname, estás comerciando con el bebé. Otra cosa es que sea antes o después de nacer, que no me parece mal", proseguía el colaborador de 'La Roca'.