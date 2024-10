Isa Pantoja desvela por primera vez el motivo del distanciamiento con su tío Agustín

Isa Pantoja ha concedido una de sus entrevistas más desgarradoras en 'De Viernes', donde ha dejado claro que su relación con su madre ha llegado a un punto de no retorno. La entrevista estuvo marcada por los recuerdos más dolorosos de su vida junto a la tonadillera. Así como por las revelaciones sobre la influencia de su tío, Agustín Pantoja, en los conflictos familiares.

Agustín Pantoja, hermano de Isabel, ha sido señalado como una de las figuras que más sufrimiento ha causado a Isa desde su infancia. "Parece que la mala relación viene de que yo salga de fiesta y tenga un hijo. No. Viene desde que nos vamos de La Moraleja a Marbella y empiezo a sentir que no me tratan igual que a mi hermano o no me siento igual de querida", reveló Isa Pantoja, destacando que esos sentimientos se remontan a su niñez. "Esas cosas las nota un niño", añadió con tristeza.

Uno de los momentos más dolorosos para Isa Pantoja fue cuando relató un episodio clave en su distanciamiento con su madre, en el que la influencia de Agustín fue determinante. "El único reproche que le puedo poner a mi madre es algo que me rompió el corazón y es que en esa casa estuvimos nueve meses sin hablar, conviviendo, mi tío y yo", desveló.

| Mediaset

Por primera vez, Isa Pantoja ha compartido el motivo concreto que detonó esta distancia con su tío: "A mi madre le regalaron una perrita que se llama Pupi. Cuando estaba fuera, me dejaba dormir en su habitación con la perrita. Una de las veces, él no quería", explicó Isa Pantoja, ante el asombro de los colaboradores de 'De Viernes'.

Además, Isa Pantoja expresó su creencia de que Agustín ha tenido un control considerable sobre su madre a lo largo de los años: "He estado pensando eso toda mi vida. Siempre lo he justificado y pensado que él estaba detrás".

| Mediaset

También reveló haber sentido constantes desprecios tanto de su madre como de su tío: "He notado desde que era pequeña que había diferencias entre mi hermano y yo. No eran de hombre y mujer, pero sí que había más apego a un hijo biológico que a un hijo adoptado"

A pesar de las críticas y los reproches, Isa Pantoja quiso mostrar el amor que siente por su madre, recordando un momento especial en su vida: "Yo sé que ella me quiere muchísimo o quiero pensarlo. Me vino a buscar y, según ha contado Dulce, entró al orfanato y, como quería una niña, cuando iba pasando por las cunas dijo 'Esa se viene conmigo'. Por eso sé que me quiso desde el primer momento", relató con la voz quebrada por la emoción.

En un momento de vulnerabilidad, Isa Pantoja rompió a llorar, lo que provocó una gran ovación por parte del público de 'De Viernes'. Beatriz Archidona no dudó en consolar a Isa Pantoja y brindarle todo su apoyo: "No hay hijos de primera e hijos de segunda, no tienes que agradecer nada. Encima de todo, estás siendo muy generosa con ella".