Cuatro toma la decisión más importante sobre el futuro de 'Lo sabe, no lo sabe'

Está a punto de hacer dos meses que 'Lo sabe, no lo sabe' llegó a las tardes de Cuatro. El concurso recupera el formato clásico en el que se recorren las calles de diversas ciudades españolas buscando transeúntes dispuestos a participar. Tras más de una década fuera de la pantalla, 'Lo sabe, no lo sabe' regresó con el objetivo de revitalizar las tardes de Cuatro, aunque inicialmente no ha llegado con fuerza.

En su estreno en prime time, el programa obtuvo una gran acogida, alcanzando un 6,3% de cuota de pantalla y superando los 600 mil espectadores. Desde entonces, durante casi dos meses en su franja habitual de 18:00 a 19:00h, el concurso ha logrado estableciéndose con regularidad en torno al 4% y 5% de cuota de pantalla. Unos resultados con los que ha conseguido superar a 'Tiempo al Tiempo' de Mario Picazo.

De hecho, el pasado martes, marcó su récord histórico de audiencia con un fantástico 5,9% de share y cerca de medio millón de seguidores, superando la media diaria de Cuatro.

De este modo, según ha publicado en exclusiva El Televisero, Mediaset ha decidido renovar el concurso 'Lo sabe, no lo sabe' con Xuso Jones. Por lo tanto Cuatro garantizará así la continuidad del formato en las tardes de Cuatro en los próximos días. Se desconoce el número exacto de entregas que conforman esta renovación, aunque previsiblemente tiene asegurada su continuidad en la parrilla hasta final de año.

Así es 'Lo sabe, no lo sabe'

| Mediaset

En 'Lo sabe, no lo sabe', Xuso Jones recorre las calles de lugares de España 'a la caza’ de transeúntes que se presten a participar. A quienes accedan, se les formularán sucesivamente hasta cinco preguntas de cultura genera, pero no las tendrán que responder directamente. Deberán dejarse guiar por su intuición y elegir entre los transeúntes de la zona quién podría conocer o no la respuesta. El éxito o el fracaso ante cada pregunta se basará unas veces en el acierto y otras en el error en las contestaciones.

A medida que vaya escogiendo correctamente acertantes y no acertantes', en las cuatro primeras preguntas los concursantes acumularán 200 euros por cada pregunta resuelta. Si no superan alguna pregunta, podrán utilizar, solo una vez, el comodín de "La llamada de emergencia". Si consiguen un pleno de cuatro aciertos, tendrán un bonus de 200 euros más.

Llegado a este punto tendrán que escoger entre plantarse y llevarse el dinero a casa o arriesgarse a perderlo todo en una quinta pregunta. No obstante, tendrán el incentivo de que, si la superan, podrán multiplicar su premio hasta por 50 y ganar 50.000 euros.