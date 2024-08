Así ha funcionado en audiencias 'Lo sabe, no lo sabe' en su primera semana en Cuatro

'Lo sabe, no lo sabe' ya ha vivido su primera semana en la tarde de Cuatro. El canal de Mediaset ha reestructurado su franja vespertina para dar paso a este nuevo concurso presentado por Xuso Jones. De forma sorpresiva, 'Lo sabe, no lo sabe' ha mejorado los resultados de 'Tiempo al Tiempo' en la franja.

En 'Lo sabe, no lo sabe' Xuso Jones recorre las calles de lugares de España a la caza de transeúntes que se presten a participar. A quienes accedan, se les formularán sucesivamente hasta cinco preguntas de cultura general, pero no las tendrán que responder directamente. Deberán dejarse guiar por su intuición y elegir entre los transeúntes de la zona quién podría conocer o no la respuesta. El éxito o el fracaso ante cada pregunta se basará unas veces en el acierto y otras en el error en las contestaciones.

De este modo, 'Lo sabe, no lo sabe' llegaba con un estreno especial al prime time del domingo con un buen 6,3% y 604.000. Fue un resultado bueno, pero en la línea de las reposiones de 'Cuarto Milenio'. En su salto a la tarde, consiguió un 4,7% de share y durante toda la semana se ha movido alrededor de este 4%.

| Mediaset

Audiencias de la primera semana de 'Lo sabe, no lo sabe':

Lunes 26 de agosto: 4,7% y 323.000

y 323.000 Martes 27 de agosto: 4,5% y 315.000

y 315.000 Miércoles 28 de agosto: 4,3% y 314.000

y 314.000 Jueves 29 de agosto: 4,3% y 311.000

y 311.000 Viernes 30 de agosto: 4,1% y 285.000

y 285.000 Media semanal: 4,4% y 310.000

Pese a estar por debajo de la media de Cuatro,'Lo sabe, no lo sabe' ha conseguido mejorar los desastrosos resultados de 'Tiempo al Tiempo' en su franja. Además, es habitual que los concursos arranquen con audiencias más discretas y que poco a poco vayan ganando adeptos.

Cabe destacar que 'Lo sabe, no lo sabe' también supone el regreso de los concursos diarios a Cuatro, tras el final de 'El concurso del año' y 'A simple vista'. Además, muy pronto también estrenará el regreso de '¡Boom!' con Christian Gálvez, previsiblemente en la franja de 19h a 20h.