Las audiencias dan un jarro de agua fría a Christian Gálvez sobre su futuro en Cuatro

Las audiencias siguen sin acompañar a Christian Gálvez tras más de un mes al frente de '¡Boom!'. El presentador volvió a la parrilla diaria, ahora en Cuatro, un año después del final de '25 Palabras'. Christian Gálvez cogió las riendas del mítico concurso, que volvía a la parrilla tras ser cancelado de Antena 3 hace menos de dos años.

Sin embargo, las audiencias no han acompañado a Christian Gálvez con su '¡Boom!' desde el estreno. De hecho, el concurso llegó a caer al 2,5% de cuota de pantalla, un dato muy malo para la tarde de Cuatro. Y es que '¡Boom!' está por debajo de los resultados que antes cosechaba 'Tiempo al Tiempo' en su franja.

De este modo, este jueves 17 de octubre, '¡Boom!' se ha quedado en un escueto 3,1% y tan solo 239.000 seguidores. El concurso de Christian Gálvez está muy por debajo de la media de Cuatro, que ha conseguido un buen 5,7%. De hecho, también empeora los resultados de 'Lo sabe, no lo sabe', que se mantiene en un justo, pero esperanzador, 4,4% y 323.000 seguidores.

| Mediaset

Por lo tanto, estos resultados dejan en el aire el futuro de '¡Boom!', que está marcando unos datos muy flojos.

Cabe destacar que en la parrilla de Cuatro sí hay otros formatos que han conseguido asentarse. En la tarde, 'Todo es Mentira' marcaba su tercer mejor dato anual con un estupendo 7% y 608.000. En prime time, 'First Dates' (7,5% y 970.000) sigue como lo más visto del canal, mientras que 'Horizonte' (7,8% y 520.000) también ha podido con su rival.

En una entrevista en TVeo, Christian Gálvez negó temer a las audiencias: "La presión la tengo siempre, pero no la obsesión. No la tengo el lunes el 9h con las audiencias, sino cuando ya me ofrecen hacer '¡Boom!'. Es adaptarte a una nueva forma de trabajar, a una mecánica, a un equipo... La presión ya viene ahí, porque las audiencias las tenemos todos los días".

"No he hablado con la cadena de audiencias, no tengo ni idea del mínimo que necesitas para la franja. Yo soy de los que creo que los concursos necesitan tiempo para asentarse. No sé si vamos a empezar muy bien o muy mal", añadía.