Carmen Borrego señala a Santi Acosta y Bea Archidona tras lo sucedido en 'De Viernes'

Carmen Borrego no está en su momento personal. Así se lo ha hecho saber a Joaquín Prat en 'Vamos a ver', dedicando tiempo de la crónica social a analizar el último 'De Viernes'. La hija de María Teresa Campos ha aprovechado para recalcar que Santi Acosta y Beatriz Archidona se habrían inventado cosas que no habrían ocurrido.

La colaboradora aceptaba por enésima vez del tema, a cambio de una condición. "Espero que hoy pueda ser el último día que tenga que hablar constantemente de esto. Mi intención es hablar lo menos posible", rogaba Carmen Borrego.

En cambio, el programa debía analizar la última intervención pública de ambos, fuese del gusto de la colaboradora o no. "Ayer dijiste que no se puede estirar más el chicle y no te puedo dar más la razón. Pero un chicle absolutamente amargo y cada vez más", proseguía la madre de José María Almoguera, harta de esta situación.

| Mediaset

Una de las cuestiones que más molestó a Carmen Borrego fue el rumor que circuló de que se había abrazado con su hijo. "No fue un abrazo", aseveraba con firmeza la hija de María Teresa Campos. Sin embargo, Adriana Dorronsoro tenía una versión distinta, sosteniendo que "a mí la gente que lo vio me dijo que os disteis un abrazo".

Carmen Borrego se enfureció todavía más anunciando que "la gente que te lo ha dicho te ha mentido". Sin embargo, Sandra Aladro no pretendía que se quedara el tema ahí. Así que, la periodista se hartó de la actitud de la colaboradora poniéndola contra las cuerdas.

"Los presentadores del programa, Beatriz Archidona y Santi Acosta, despidieron 'De Viernes' a las 2 de la mañana diciendo que os habíais abrazado", aseguraba una clara Sandra Aladro. La madre de José María Almoguera continuaba irritándose y dejando claro que no hubo abrazo. Alejandra Prat, por su parte, le preguntó, entonces, por cómo se despidieron.

"Que no lo voy a contar, que no voy a seguir estirando el chicle. Lo hice en privado porque quise hacerlo en privado y así me voy a mantener", mantenía la colaboradora. Tras la emisión de un video que preparó el programa para desmontar su argumento, Carmen Borrego se molestó del todo recalcando que "si queréis me creéis y, si no, no me creáis".