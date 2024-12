La inesperada confesión de Jorge Javier en 'El Diario' sobre sus relaciones íntimas

Jorge Javier Vázquez es uno de los profesionales que menos filtros tiene en televisión. Así lo demuestra en sus programas, ya sea presentando 'Gran Hermano' o 'El Diario de Jorge'. En este último ha sido protagonista al revelar sus intereses sexuales.

El presentador de 'El Diario de Jorge' invitó a su programa a Lola y Rafael para que pudieran encontrar el amor. Una vez que entraron a plató, la química entre Jorge Javier Vázquez y sus invitados no faltó. La primera cuestión del catalán fue la edad que les gustaría para su cita.

"¿De qué edad te gustan, Rafael?", preguntaba Jorge Javier Vázquez, sin llegar a imaginarse la respuesta de su invitado. "Estoy solo desde hace cuatro o cinco años, busco una mujer honrada, que le guste el hogar, que quiera estar en compañía", confesaba el invitado. Algo que le aburrió soberanamente al presentador, que llegó a soltar que "menudo coñazo, chico, ¿con el hogar? Con lo divertida que es la calle".

Sin embargo, el catalán volvió a reconducir su pregunta interesándose por el rango de edad que buscaban sus invitados. Rafael buscaba una mujer que tuviera entre 55 y 60 años, algo que obligó al presentador de 'El Diario de Jorge' a tomar la palabra."A mí también me gustan jóvenes", confesaba Jorge Javier Vázquez, consiguiendo que el público estallara en risas.

| Mediaset

Los invitados no daban crédito ante la espontaneidad que caracteriza al presentador de 'El Diario de Jorge'. Acto seguido, le hizo la misma pregunta a su invitada, consiguiendo una respuesta similar a la de su compañera. "Entonces, a los tres nos gustan jóvenes", insistía Jorge Javier Vázquez orgulloso.

Los interesados en Lola y Rafael tenían que llamar por teléfono al programa, para llegar a tener una ligera conversación con sus futuras citas. Aun así, lo peor estaba por llegar para los invitados de 'El Diario de Jorge'. El presentador volvió a poner en un aprieto a sus invitados,al preguntarles por sus relaciones sexuales.

"¿Eres una mujer fogosa, Lola?", preguntaba Jorge Javier Vázquez, intentando conseguir que su invitada se sincerara por completo. "Si me tratan bien y me gusta la persona, sí. Pero si no me gusta...", le respondía la soltera, consiguiendo que el presentador estallara en carcajadas.

Así pues, Jorge Javier Vázquez aprovechó para sincerarse él también sobre sus relaciones sexuales. "Hay épocas de la vida en las que, con que estén medianamente vivas, pues ya está. A mí ni me preguntéis", confesaba el presentador de 'El Diario de Jorge'.