El incómodo momento de Ana Guerra en 'El Hormiguero' por la pregunta de Pablo Motos

Ana Guerra protagonizó un momento incómodo en 'El Hormiguero' durante su visita para presentar su nuevo álbum este miércoles 9 de octubre. La cantante, que había participado anteriormente en el programa, fue recibida por Pablo Motos con una pregunta directa que rápidamente puso el ambiente algo tenso.

"¿Estás más nerviosa por la salida del disco o por la boda?", preguntó Pablo Motos. La artista, quien admitió estar nerviosa por ambos eventos, confesó que lo que más le preocupaba era la boda, ya que "no tiene experiencias anteriores".

Todo parecía ir bien hasta que Ana Guerra sacó una copia de su disco en vinilo para dedicársela a Pablo Motos. "Gracias por ser el mejor presentador y compañero del mundo. ¡Te quiero!", escribió en la portada.

Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando Pablo Motos soltó una inesperada pulla: "Todo muy bien Ana, pero a mí no me has traído pezoneras como a Nieves Herrero". La cantante, visiblemente sorprendida y avergonzada, respondió: "Ay no, no no. ¿Pero tú cómo sabes esto? Qué vergüenza".

| Atresmedia

A partir de ahí, insistió en que Ana Guerra relatara lo sucedido, lo que llevó a la intérprete a sincerarse sobre el accidente con las pezoneras durante una promoción en radio. "Cuando vamos de promo lo hacemos todo muy rápido. Me tuve que poner unas pezoneras un día y las metí en la bolsa donde llevaba el disco", desvelaba Ana Guerra en 'El Hormiguero'.

"Que pasa, que llego a la radio y Nieves Herrero coge el disco, lo saca… y se cae algo. Yo con una cara de 'me quiero morir'..." añadía. El incidente no terminó ahí, pues, como añadió Ana Guerra, Herrero tomó la pezonera en sus manos mientras conversaban "No contenta con eso, Nieves cogió la pezonera con la mano y mientras hablaba con ella se las quité y me las guardé en el bolso".

La anécdota terminó de manera más relajada, cuando Ana Guerra confesó que al final, fuera de cámaras, la presentadora le preguntó qué había caído. Y es que pensaba que era una borla de maquillaje: "No Nieves, era una pezonera", le confesó. Tras el bochornoso momento, Pablo Motos, consciente de la incomodidad de la artista, cambió de tema para aligerar el ambiente.