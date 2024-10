El corte de Franco Colapinto que deja sin palabras a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

El piloto Franco Colapinto protagonizó un momento inesperado durante su visita a 'El Hormiguero', donde intercambió varios dardos con Pablo Motos. Con tan solo 21 años, el argentino ha captado la atención mundial por su destreza en el mundo del motor y su rápido ascenso. Sin embargo, fue su espontaneidad fue lo que dejó huella en el plató de 'El Hormiguero'.

Franco Colapinto se sorprendió al principio por las hormigas, aunque rápidamente se mostró cómodo y relajado mientras hablaba sobre sus proyectos personales y profesionales. Sin embargo, el momento más llamativo de la noche ocurrió cuando Pablo Motos quiso llevar la conversación al terreno de la Fórmula 1. "Lo primero que se me ocurre es el volante", comentó el presentador de 'El Hormiguero', esperando una respuesta técnica o detallada por parte de Colapinto.

Sin embargo, la respuesta del argentino no fue la que Pablo Motos podía esperar: "Igual no hablamos tanto de Fórmula 1, porque no tienes ni idea de ello. Estás perdido y me haces cada pregunta...", respondió el piloto entre risas, en un tono bromista pero contundente. Pablo Motos, sorprendido, se defendió afirmando: "Yo sé muchísimo de Fórmula 1. He entrevistado a todos los pilotos". No obstante, el joven no se quedó callado y volvió a replicar: "¿Tú que vas a saber?".

| Atresmedia

Desconcertado, Pablo Motos intentó recalcar su experiencia en el tema, mencionando entrevistas anteriores: "Bueno, he entrevistado a Fernando Alonso y a Carlos Sainz". Pero Colapinto aprovechó la oportunidad para remarcar su punto: "Solo a los españoles y ahora al argentino, todos los hispanohablantes. No sabes mucho, te veo medio perdido porque el volante es igual que el auto tuyo de casa".

El intercambio dejó a Pablo Motos visiblemente incómodo, aunque intentó devolver el golpe comentando que, a pesar de las habilidades de Franco Colapinto para conducir a 300 kilómetros por hora, aparentemente no se le daba bien aparcar. El joven piloto, lejos de sentirse intimidado, respondió entre risas: "Esa información es vieja, de hace como un año o así. En este tiempo han cambiado mucho las cosas". Con humor, Franco Colapinto admitió en 'El Hormiguero' que, aunque aparcar no es su fuerte, al menos se le da bien aparcar bicicletas.