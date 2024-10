Luis Piedrahita confiesa cómo está viviendo Pablo Motos la guerra con Broncano

El enfrentamiento entre 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos cada vez resulta más evidente. Los dos presentadores no han escondido lo competitivos que están ante su gran rival. El último en romper su silencio sobre esta situación televisiva tan beligerante, ha sido Luis Piedrahita, que ha compartido la visión de Pablo Motos sobre este asunto.

El cómico lleva muchos años colaborando en el programa de Pablo Motos con sus hilarantes secciones, muchas de ellas centradas en la magia. Luis Piedrahita ha concedido una entrevista para la revista Semana, en la que se ha mojado acerca de la nueva temporada televisiva.

"El programa está haciendo los mejores datos de su historia y es maravilloso. Mágicamente, ha aparecido otro programa que está haciendo una audiencia increíble", comenzaba el cómico confesando que esta situación estaba beneficiando a 'El Hormiguero'.

| El Hormiguero

"Y es fantástico porque 'El Hormiguero' no ha perdido ni un solo espectador y ha aparecido un producto que gusta muchísimo a un montón de gente, pero con una peculiaridad. No creo que nadie de 'La Revuelta' piense que se esté perdiendo nada de nuestro programa y viceversa. No, están los dos productos que gustan y muchísima gente ha empezado a ver la tele gracias a ellos", analizaba el popular mago.

Además, también se ha mojado sobre la supuesta tensión entre ambos programas."Es como si estuvieras viendo todos los días el resultado del Madrid - Barça, pero el Madrid de fútbol y el Barcelona de voleibol. 'El Hormiguero' están en una televisión privada, generalista, con publicidad, mientras que el otro está en una televisión que es un servicio público, donde no hay publicidad", defendía Luis Piedrahita.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la entrevista es el cómo está viviendo esta situación Pablo Motos. "El otro día me dijo: 'He estado viendo los programas que hemos hecho desde que arrancó la temporada y creo que son los mejores en la historia de 'El Hormiguero'. No lo podemos hacer mejor y no puedo decirle nada el equipo para que mejore'", soltaba el cómico.