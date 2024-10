Hovik Keuchkerian confiesa a Broncano lo que Pablo Motos dijo en la intimidad de él

Este martes, 'La Revuelta' volvió con fuerza tras su primera victoria de la semana contra 'El Hormiguero', gracias a su doble entrevista. David Broncano tuvo la difícil tarea de mantener el liderazgo en la franja del access prime time, y lo hizo repitiendo un invitado muy especial de su rival: Hovik Keuchkerian. El actor visitó a David Broncano tras la semana pasada acudir a 'El Hormiguero', y las bromas no tardaron en aparecer en el plató.

De hecho, Grison advirtió al presentador justo antes de recibir a sus invitados de la noche: "Ya la han presentado en el otro lado". A lo que añadió con humor: "Lo sé porque es lo que veo yo todas las noches".

David Broncano, al percatarse de que Hovik Keuchkerian había visitado 'El Hormiguero' apenas una semana antes, no dejó escapar la oportunidad para ironizar. "Estaría guapo que un día dejaseis los dos programas vacíos y salieseis en lo otro que hay, 'First Dates'", bromeó Grison.

David Broncano sugirió en tono jocoso una solución para sus problemas de invitados: "Podíamos empezar a hacerlo ya siempre, que Fernando no tenga que trabajar". Ricardo Castella desde 'La Revuelta', entre risas, recordó: "Pero si es lo que hacemos siempre, lo llevamos haciendo 7 años".

| RTVE

Durante la entrevista, David Broncano hizo alusión a un joven argentino que había aparecido en 'El Hormiguero' recientemente. "He visto a un chaval argentino muy gracioso, hay que llamarlo", refiriéndose a Franco Colapinto, que había causado sensación en el programa de Antena 3.

Cuando Hovik Keuchkerian y Milena Smit aparecieron en el escenario, el actor rompió el hielo haciendo referencia directa al programa rival. "Pablo te manda saludos", dijo, dejando momentáneamente desconcertado a David Broncano. Entre risas, el presentador no pudo evitar indagar más: "¿Qué saludos me manda Pablo, qué te ha dicho?". A lo que el actor respondió con un toque de misterio: "No te lo puedo decir".

A pesar de la curiosidad inicial, David Broncano decidió suavizar el ambiente aclarando que no existe ninguna rivalidad entre ambos programas. "Es verdad que se está llevando desde fuera que hay una pelea, pero por nuestra parte no la hay. Nosotros hacemos un programa, ellos otro. Todo está bien", subrayó el presentador, que volvió a insistir para que Hovik Keuchkerian compartiera más detalles de su conversación con Pablo Motos.

Finalmente, el actor cedió un poco de información: "Nada, estuvimos comentando, no te voy a contar qué me dijo. Me dijo cosas buenas", concluyó, dejando a todos con una sonrisa y sin más detalles sobre el encuentro.