Emma García interrumpe 'Fiesta' con una advertencia íntima para una conocida actriz

'Fiesta', dirigido por Emma García, vivió un momento inesperado durante su emisión en directo. El magacín fue interrumpido por una información que involucraba a una conocida actriz en el punto de mira por su vida personal. El encargado de transmitir la noticia fue el periodista Omar Suárez, que irrumpió en pleno debate sobre salud para dar la primicia.

'Fiesta' había arrancado con una de sus secciones habituales, centrada en la salud. En esta ocasión, el tema a tratar era la sexología, y para ello contaron con la participación de Ana Sierra, psicóloga y sexóloga. Durante su intervención, Sierra destacó cómo las fiestas navideñas tienden a propiciar encuentros íntimos, lo que influye en un aumento de la natalidad. El debate derivó en comentarios de tono ligero y desenfadado, hasta que Omar Suárez irrumpió para dar una noticia inesperada.

"Vengo a contar algo que va al hilo de lo que estáis conversando", anunció el colaborador mientras captaba la atención del plató de 'Fiesta'. "Esta tarde vengo con una misión y es darle un mensaje muy importante a una famosa de este país", añadía. Fue entonces cuando reveló que el mensaje estaba dirigido a Hiba Abouk.

| Mediaset

Tanto Emma García como el resto de los colaboradores quedaron atentos a lo que Omar Suárez tenía que decir. "Hiba, si no estás viendo 'Fiesta', ponlo ahora mismo, que alguien le avise. Tenemos un mensaje para ella", exclamó el periodista, generando intriga en el plató.

Emma García aprovechó para comentar el buen momento personal que vive la actriz. "Hiba Abouk se encuentra en un buen momento personal", señaló la presentadora, destacando que la intérprete mantiene una relación con el empresario Antonio Revilla. "Están en ese momento dulce y álgido del amor", añadió.

Sin embargo, Omar Suárez introdujo un matiz inquietante: "Precisamente por eso, tengo que contaros que el entorno de Laura Ribot, la ex de Antonio Revilla, actual pareja de Hiba Abouk, es el que se pone en contacto conmigo para dar este mensaje públicamente para que le llegue a Hiba". A continuación, resumió el mensaje con una advertencia: "Hiba, no puedes dejar de estar en alerta", provocando una reacción de sorpresa entre el público.

Por su parte, Kiti Gordillo no tardó en añadir su toque de humor al comentario. "Cuando el mensaje viene de una ex, normalmente no son buenos", expresó desde el sofá. Además, Emma García reaccionó con un comentario jocoso:"Nos ha cortado un poquito el turrón, que todavía no hemos comido mucho para estas Navidades".