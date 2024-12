Emma García se atreve a decir lo que muchos piensan de la operación de Carmen Borrego

'Fiesta' volvió a acaparar la atención este domingo con un tema que dio mucho de qué hablar: el reciente cambio estético de Carmen Borrego. La colaboradora se sometió a una cirugía de siete horas y mostró los resultados en una revista. La operación, impulsada principalmente por el apoyo de su hermana Terelu Campos, se suma a una lista de retoques que la colaboradora ha realizado en los últimos años.

Durante el programa, el equipo de 'Fiesta' abordó el tema a raíz de una fotografía que mostraba un rostro modificado por cirugía estética, sin revelar la identidad de la persona. Fue entonces cuando Emma García lanzó la pregunta a sus colaboradores: "Lo que hemos visto es la zona de la boca y en donde se aprecia un cambio. Esa boca, justo esa parte de la cara, pertenece a una persona. Si veis eso, ¿pensaríais que se ha hecho algo?".

La respuesta generalizada fue un claro "Sí", y comenzaron las especulaciones. Entre los nombres que surgieron, además de celebridades como Ester Expósito, no tardó en aparecer el de Carmen Borrego. En este contexto, una de las colaboradoras comentó: "Ay, mira. Ahora, como Carmen Borrego se ha hecho tanto retoque estético. Aunque no puede ser porque esa tez es muy lisa...".

| Mediaset

El momento más destacado llegó con el comentario de Kiko Jiménez, quien, entre risas, señaló: "Han dicho la persona más guapa, ¿no? Si es que Carmen Borrego, claro, apaga y vámonos... Con todo respeto".

Emma García, siempre rápida para reaccionar, zanjó el asunto apuntando: "Para gustos colores. Pero, no, no es Carmen Borrego". Sin embargo, Kiko añadió una reflexión que levantó revuelo: "No hay que halagar a la gente si no es guapa, Carmen Borrego es simpática", a lo que la presentadora respondió con ironía: "Qué fino estás, hijo".

Pese a las bromas, la conversación concluyó con un mensaje más conciliador: "Pero sí, está guapísima. A ver, Carmen ha mejorado muchísimo", destacaron los colaboradores de 'Fiesta'.

Recordamos que, este sábado, 'Fiesta' fue líder con un 10% de share y reunió a 892.000 espectadores de inicio a fin. El programa de Emma García, que congregó 4.385.000 espectadores únicos, es el que más aporta a Telecinco en el día.