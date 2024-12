Emma García deja KO a Carmen Borrego con algo que no esperaba tras su última operación

Carmen Borrego acaba de pasar otra vez por quirófano. De hecho, ella misma ha sido la encargada de hablar de su última operación a través de la revista Lecturas. Una exclusiva que se ha llevado comentarios de todo tipo, como el de Emma García, que sorprendería bastante a la hermana de Terelu Campos.

Las Campos, de cara a las Navidades, continúan en un momento agridulce. Alejandra Rubio acaba de dar a luz a su primer hijo (Carlo), fruto de su relación con Carlo Constanzia. Pero, los ambientes entre Carmen Borrego y José María Almoguera siguen igual de tensos.

Además, por si fuera poco, la operación a la que se ha sometido Carmen Borrego no ha dejado a nadie indiferente. Una intervención quirúrgica que la llevó a tomar medidas por si ocurría el peor de los presagios durante la operación. "Hice testamento antes de entrar en quirófano", aseguraba en Lecturas.

Ahora bien, este cambio ha suscitado opiniones de todo tipo. La presentadora de 'Fiesta', antes de acudir a la cena navideña de Mediaset, no ha dudado en responder a los periodistas, dando su opinión. Cabe recordar que presentadora y colaboradora han trabajado juntas, por lo que estas declaraciones podrían dinamitar su relación.

| Mediaset

"La he visto poco y creo que ha mejorado mucho. Tengo que verla, ojalá pueda verla en los pasillos, pero parece que el cambio...", comenzaba Emma García. La presentadora de 'Fiesta' se caracteriza por decir lo que piensa, ya sea en su programa o dando declaraciones en mitad de la calle.

"Es una valiente por meterse a quirófano, pero si el resultado efectivamente se nota y a ella le gusta, pues fenomenal. A disfrutar, Carmen hija, de tu nuevo look para fin de año y para los siguientes. Y ya que pare, ¿no?", soltaba la periodista, bromeando con sus continuadas intervenciones por quirófano.

Esta última frase podría molestarle a la hermana de Terelu Campos, ya que no le sienta bien que hablen de sus retoques estéticos. Sin embargo, no fue lo único de lo que habló la presentadora de 'Fiesta', ya que también se mojó sobre la maternidad de Alejandra Rubio.

"Que se relaje, que disfrute, que observe y mire mucho, y se deje llevar por lo que ella siente. Que no intente acaparar, que no intente ser la mejor. No podemos ser la madre todoterreno", confesaba Emma García, mandándole ánimos a la hija de Terelu Campos.