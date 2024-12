Aitana señala directamente a Emma García por lo que se llega a contar en 'Fiesta'

Aitana no se calla. La artista está harta de los continuos comentarios sobre su vida privada y ha decidido hablar, estallando contra el programa de Emma García. 'Fiesta' destapó unos posibles retoques estéticos que se habría hecho la cantante.

El programa de Emma García enfureció a la artista, tras publicar unas imágenes suyas acudiendo a un centro de retoques estéticos. En las fotografías se podía ver cómo Aitana salía de su casa, dirigiéndose a una clínica estética. Después de emitir las imágenes, 'Fiesta' habló con un experto en cirugía estética.

"Me da la impresión de que se ha hecho los labios. Es normal que justo cuando se lo ha hecho, los labios estén mucho más inflamados", confirmaba el experto de 'Fiesta'. Unas declaraciones que no habrían gustado nada a la artista, provocando su inmediata reacción en redes sociales.

Aitana, cansada de tantos rumores sobre su vida privada, decidió romper su silencio a través de su cuenta de X. "Ese lugar es donde me voy a depilar las cejas, pero buen intento, y contesto porque ya estáis muy pesados con el tema. Que no me he hecho nada (ni me he pinchado nada) en la cara, dios santo", publicaba la artista, respondiendo a 'Fiesta'.

Esta respuesta ha sido respaldada por los seguidores de la cantante, condenando al programa de Emma García. A su vez, en 'Fiesta' insistían en que se podría haber hecho algo, pero confesando, al mismo tiempo, que no le haría falta. El experto aseguraba que podría haberse hecho solo los labios.

De hecho, Emma García aprovechó para preguntarle a Ana Luque sobre si ella se había hecho algún retoque en los labios. La respuesta de la colaboradora de 'Fiesta' no dejó a nadie indiferente. "Esa fue mi amiga", respondía, dejando caer que Olga Moreno se habría hecho algún retoque cuando fue a 'Supervivientes'.

Nieves Herrero, por su parte, no dudó en visibilizar la aceptación de cada persona con su cuerpo. "Hay que aprender a aceptarse, porque nos estará viendo gente muy jovencita y viva la imperfección. A mí las caras totalmente perfectas no me gustan", confesaba la periodista en 'Fiesta'.