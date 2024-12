Al descubierto el mayor secreto de Asraf Beno que ni siquiera Isa Pantoja conocía

La fama siempre tiene un antes y un después, y si no que se lo digan a Asraf Beno. El marido de Isa Pantoja estaría temblando al ver cómo uno de sus secretos mejor guardados acaba de salir a la luz. El periodista Omar Suárez fue el encargado de hacerlo público en 'Fiesta', dejando sin palabras a Emma García, que para nada se lo esperaba.

"¿Qué ha ocultado durante años Asraf a Isa Pi? En unos minutos os contamos el secreto mejor guardado del marido de Isa Pi que ni ella misma conoce", cebaba 'Fiesta'. El programa de Emma García contaba con una información que podría complicar, todavía más, la situación en la familia Pantoja. Una noticia que podría no ser del agrado de la tonadillera.

Según avanzaba Omar Suárez, era "un secreto de Asraf que pretendió guardar durante muchísimos años y así ha sido. Es un secreto guardado desde el año 2015". 'Fiesta' tenía entre sus manos una información que podría empeorar la relación entre Asraf Beno y su suegra, Isabel Pantoja.

De todas formas, no fue hasta el final del programa cuando se produjo la revelación del gran secreto del marido de Isa Pantoja. "Es un secreto que ha permanecido durante años escondido para su familia y también para su pareja porque es algo muy vergonzoso para él. Es algo que está grabado y por lo tanto de lo que hay pruebas que pueden acabar viendo la luz", comunicaba Omar Suárez en 'Fiesta'.

| Mediaset

Además, el periodista recalcó en más de una ocasión que es algo de lo que no se habría enterado Isa Pantoja. Así pues, él se habría encargado de pedirle a todos aquellos que son conocedores del secreto que no contaran nada. "Espero que ya se lo haya contado a Isa", confesaba Omar Suárez en 'Fiesta'.

El gran secreto de Asraf Beno, que tanto intentó ocultar, es que se presentó a 'Adán y Eva'. En aquel programa los participantes buscaban el amor completamente desnudos. Un bombazo que, de haberse hecho realidad, o de difundirse las imágenes del modelo desnudo, no le harían mucha gracia a la tonadillera.

"Existen en un cajón unas imágenes de Asraf completamente desnudo. Además, en todos los perfiles. Unas imágenes consentidas, con una finalidad: quiso presentarse a un programa de televisión, hizo el casting para 'Adán y Eva'", proseguía Omar Suárez.

"Lo hizo cuando era muy joven sin que nadie de su familia lo supiera porque no lo iban a llevar bien. Lo hizo cuando aún no era conocido y lo hizo precisamente por eso, porque no sabía que iba a acabar siendo famoso", compartía con los seguidores de 'Fiesta'.