Ángel Cristo JR sentencia con una frase las palabras de Bárbara Rey en 'De Viernes'

El especial de Bárbara Rey en 'De Viernes' sigue generando tensiones familiares y mediáticas. En su segunda entrega, la vedette abrió su corazón entre lágrimas y aseguró que Ángel Cristo JR "le da miedo". Sus palabras no han tardado en recibir una respuesta contundente por parte de su hijo, que no solo desmintió sus declaraciones, sino que las calificó como una estrategia para victimizarse.

"La he visto con mucha pena. Ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que es buena madre y arrepentirse y pedir perdón", afirmó Ángel Cristo JR ante los medios, según recogió 'De Viernes'.

En sus declaraciones, el hijo de Bárbara Rey no escatimó en señalar la naturaleza tóxica de su relación con su madre. Explicó por qué decidió alejarse de ella: "Precisamente, por eso me alejé de ella, para estar tranquilo, para liberarme de la presión a la que me sometía y que dejase de juzgarme y de ignorarme. En la relación con mi madre, siempre ha estado presente el chantaje emocional, ha sido una relación tóxica".

| Telecinco

Además, Ángel Cristo JR lanzó una advertencia que no pasó desapercibida: "La conozco mejor que nadie y está haciendo el papel de su vida".

En cuanto a las declaraciones de Bárbara Rey sobre el "miedo" que le tiene a su hijo, Ángel Cristo JR no ocultó su indignación. "Miedo les tengo yo a ellas, a lo que puedan hacer y decir, todo lo que ha dicho mi madre toda la vida me ha dolido", explicó en 'De Viernes'.

El hijo de la vedette fue más allá, afirmando que tiene pruebas que podrían desmentir las acusaciones de su madre. "Las acusaciones hay que demostrarlas, y yo tengo pruebas para demostrarlo", aseguró. Ángel Cristo JR también se refirió a las polémicas fotografías y audios relacionados con Juan Carlos I, confirmando su implicación en estos hechos: "Ella sabe perfectamente que yo las he hecho, todo eso y decenas de otras fotos y grabaciones. Si me pongo a contar no acabo".

Recordamos que, el lunes, 'Bárbara Rey, mi verdad' lideró su franja completa desde Telecinco pese a que perdió más de tres puntos de share al bajar a un 13,5% y 831.000 fieles. El especial, que congregó 2.550.000 de espectadores únicos, subió a un 14,6% en el target de mayores de 65 años.