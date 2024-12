La respuesta de Ángel Cristo JR a Bárbara Rey: manda un mensaje directo a 'De Viernes'

La emisión de 'Bárbara Rey: Mi verdad' ha desatado una tormenta mediática en torno a sus confesiones sobre su vida personal y su vínculo con Juan Carlos I. Sin embargo, el relato de Bárbara Rey no solo ha generado revuelo en el público. También ha provocado una reacción cargada de reproches por parte de su hijo, Ángel Cristo JR.

En un encuentro recogido por 'De Viernes', el programa que emitió el especial, Ángel Cristo JR no dudó en manifestar su descontento con las declaraciones de su madre. "Sobre todo tristeza", expresó al describir lo que sintió al escuchar las palabras de Bárbara Rey. "Sigue sin reconocer la gravedad de los hechos que vivimos durante tantos años y ha perdido una gran oportunidad de decir la verdad", añadió con un tono crítico.

El hijo de Bárbara Rey subrayó su malestar por la versión presentada en el especial, acusando a su madre de culpar a otros, incluida su madrina Hortensia y él mismo, para sostener su relato. "Ha llegado a culparme a mí y a mi madrina Hortensia. Es gente que ha ido dejando por el camino y que no le valen para validar su versión", afirmó Ángel Cristo JR, visiblemente molesto.

| Telecinco

Además, dejó claro que no teme enfrentarse a las futuras entregas del programa, donde la vedette promete abordar la polémica familiar con más confesiones. "No es su verdad ni mi verdad, yo he contado lo que he vivido a su lado tantos años, lo que me ha tocado vivir a su lado por desgracia", explicó.

Con gesto serio, añadió: "No tengo ningún miedo, tengo la conciencia muy tranquila. Lo que me gustaría que hiciera es que contase realmente la verdad, la vida que he pasado a su lado. La vida tóxica que un niño no debe pasar jamás al lado de una madre. Mamá tú sabes que yo he hecho las fotos".

El próximo lunes, el enfrentamiento promete alcanzar un nuevo nivel, ya que Bárbara Rey abordará directamente la controversia con su hijo en la segunda entrega. En el adelanto mostrado por 'De Viernes', la actriz se muestra visiblemente afectada. De hecho, rompe a llorar mientras habla sobre el impacto de la guerra mediática con Ángel Cristo JR y confiesa estar en tratamiento para lidiar con la situación.