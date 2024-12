Bárbara Rey se atreve por primera vez a hablar de Ángel Cristo JR: 'Creo que él...'

En el segundo especial de 'Bárbara Rey: mi verdad', la protagonista ha abierto su corazón para hablar sobre la relación con Ángel Cristo JR. Durante la entrevista, Bárbara Rey se mostró visiblemente afectada y respondió a las declaraciones que su hijo ha hecho sobre ella en los últimos meses. "Es el día más complicado", comenzó diciendo al referirse a este doloroso tema.

"He visto cosas que ha dicho y la forma de contestarme, como si no hubiera sido nada en su vida, con esa chulería de que no le afecta. Creo que él no tiene miedo a nada y no me tiene miedo porque sabe que yo no soy capaz de decir no las mentiras que él ha dicho sobre mí. Si no las verdades que yo y mi hija hemos vivido con él", explicaba Bárbara Rey en el especial de 'De Viernes'.

Profundizando en su sentir, Bárbara Rey aseguró que su hijo ha construido una narrativa que ella no comparte. "Estoy convencida de que se cree sus mentiras y se cree que es un ser maravilloso, tiene una habilidad especial para convencer a la gente. ¿Sabes lo que llevo pasado todo este año? No hay palabras para describir el sufrimiento", añadía en el especial de 'De Viernes'.

| Telecinco

A pesar de todo, Bárbara Rey dejó claro que no está dispuesta a atacar a su hijo, aunque asegura que podría hacerlo: "No quiero agredirle porque yo podría y puedo demostrar muchas cosas, él lo sabe. Ha querido tener una buena relación conmigo hasta el 2023, hasta ese año hay WhatsApp, fotografías y muchas cosas, dinero continuamente. De pronto, se ha acabado el dinero, yo ya no puedo llevar el ritmo que él quiere que lleve y es cuando viene el ataque".

Sin embargo, la vedette lanzó un mensaje a cámara, cargado de fuerza y determinación: "Podría decir cosas de mi hijo muy gordas y muy fuertes. Tu madre nunca ha sido una víctima, he sido víctima de mucha gente, pero no voy de víctima, voy con un par de ovarios. Que aunque me los quitaron hace muchos años los tengo mucho más grandes que otras que los tienen".

"Con a misma frialdad que tú has hablado de tu madre te hablo yo a ti. Pero con la seguridad de que lo que estoy diciendo es cierto, que es la pura verdad", añadía con dureza Bárbara Rey en 'De Viernes'.