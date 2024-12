'Tuve que apagar la tele': María Patiño estalla contra Alessandro Lequio

Las recientes declaraciones de Bárbara Rey en el segundo especial emitido en 'De Viernes' han generado una gran polémica en el mundo televisivo. Aunque el relato de la vedette ha acaparado la atención, el enfoque de la emisión, centrado en temas como su relación con Juan Carlos I y Ángel Cristo JR, ha sido objeto de críticas. María Patiño en 'Ni que fuéramos' no dudó en manifestar su descontento con el tratamiento que se le dio a la entrevista.

María Patiño compartió con los espectadores que, al intentar ver la emisión, se encontró tan molesta que decidió apagar la televisión. "Ayer por la noche me senté a ver la tele porque quería ver a Bárbara Rey. Y hubo un momento en el que tuve que apagarla porque me enfadé", confesó la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

Según explicó, su enfado surgió a raíz de los comentarios de un colaborador: "Cuando escucho a Alessandro Lequio afirmar que la culpa de haber sido una mujer maltratada es haber tenido una mala elección a la hora de casarse, en ese momento, por una cuestión de salud mía, apagué la televisión".

María Patiño no se limitó a criticar a Alessandro Lequio, sino que también expresó su decepción hacia Bárbara Rey. "Eso no quita que me ha decepcionado mucho Bárbara Rey, no en cuanto a su relato como mujer maltratada, que la apoyo de manera incondicional desde que lo sabemos, pero las medias tintas respecto a su hijo yo no las entiendo", afirmó la periodista.

En este sentido, María Patiño destacó la ambigüedad con la que Bárbara Rey se refirió a ciertos de los aspectos de su vida: "Voy a ser muy clara. Es verdad que ella no fue directa, a mí no me gustó esa ambigüedad", declaró, refiriéndose a la falta de claridad sobre temas como el trato recibido por su hijo y las actividades que tuvieron lugar en el sótano de su hogar familiar.