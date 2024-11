Dos solteros hacen saltar todo por los aires en la cita más polémica de 'First Dates'

Las citas en 'First Dates' pueden ser una fantasía o terminar en un grandísimo desastre. Eso le ocurrió a dos solteros que visitaron el programa de Carlos Sobera buscando el amor. Para sorpresa de ambos, todo lo que podía salir mal en la cita, salió fatal.

Pedro, un empresario, modelo e influencer murciano se apuntó a 'First Dates' para encontrar a una mujer de la que enamorarse. El soltero se definió como "un hombre con estilo, muy elegante y que derrocha clase". Además, hablando con Carlos Sobera, Pedro le hizo una demostración de lo bien que camina paseando como modelo.

Sin embargo, al soltero no le salió como esperaba, ya que casi resbala con la alfombra. De hecho, confesó, antes de que llegara su cita, que "no le tiran los trastos ni una chica". Algo que le sirvió a Pedro para visitar 'First Dates' emocionado por la cita.

Por el otro lado, llegó a 'First Dates'Noelia, una taquillera de discoteca que, al igual que su cita, es de Murcia. "Es un puesto muy guay porque no todo el mundo confía en la taquillera", defendía la soltera.

| Mediaset

Al verse los dos solteros, la primera impresión de ambos fue completamente distinta. Mientras que a él, le encantó el físico de ella, a Noelia no le gustó nada el murciano. En cambio, cuando comenzaron a cenar, la cita no fue a mejor precisamente.

"Este hombre es de los que piensan de los murcianos: paleto, en su huerto, limoneros, cabañas y ya está", denunciaba indignada Noelia. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Pedro soltó un comentario que provocó que la tensión se volviera cada vez más evidente.

"Está muy bien que te lo comas todo, a mí me gusta que me lo coman todo", soltó Pedro, intentando seducir a su cita. La soltera, lejos de agradarle este comentario, la espantó todavía más. De hecho, el murciano continuó haciendo comentarios sobre la posibilidad de mantener relaciones sexuales con su cita.

"Espero que me dejes tocarlo a mí", le dirigió el soltero, buscando que ella le siguiera. Para sorpresa de Pedro, a Noelia no le hizo ninguna gracia. "Eso no es ponerme a prueba, ¡eso es una grosería, tío! Nos acabamos de conocer y que me estés diciendo que me dejes comer el mejillón", comentó indignada.

La cita de 'First Dates' entre los dos murcianos estaba llegando a su fin. Noelia había pasado el peor rato de su vida, ante un hombre que no paraba de sexualizarla y hacerle comentarios innecesarios. Por tanto, los dos solteros no volverán a verse, tras el rechazo de Noelia a Pedro.