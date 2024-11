Dos solteros hacen historia en 'First Dates' por lo que ocurre en plena cita

Tu aventura en 'First Dates' puede convertirse en el paraíso o en un auténtico infierno. Un peluquero de 26 años llamado Carlos se apuntó al programa de Carlos Sobera para encontrar a su hombre. Él se define como un chico que adora la fiesta, el lujo y, sobre todo, a Georgina Rodríguez.

Carlos quiere encontrar a un hombre que tenga mucho dinero para que él pueda "llorar en un Ferrari y no en una bicicleta". Según indicaba a 'First Dates', ansía con "un chulo que me cuide, me regale caprichos y que tampoco hable mucho".

Al ver entrar por la puerta a su cita, se desilusionó. No le gustaba nada ni cómo era ni cómo iba vestido, dejando claro que "la vestimenta no es la adecuada para una cita". Aun así, aceptó sentarse a cenar con él y así conocerlo.

| Mediaset

Carlos no estaba receptivo con su cita, algo que la acabó contagiando. Ambos tuvieron su primer choque tras hablar de dinero y retoques estéticos. Jonathan le confesó que se "cambiaría la cara por completo", si tuviera mucho dinero, consiguiendo la reprobación de su cita.

"No me gustan los chicos que se hacen retoques porque es muy joven todavía", declaraba Carlos en el confesionario de 'First Dates'. Además, dejó caer que su cita "no tiene carisma". La cena entre ambos no estaba funcionado, por lo que decidieron cortar por lo sano hablando del sexo y las relaciones.

"Soy muy intenso, como el café. Por eso, voy de flor en flor buscando un chico que me guste", desvelaba Carlos, reconociendo que no le gusta atarse. Jonathan, por su parte, le comunicó que él era todo lo contrario, y que se presentaba a 'First Dates' para buscar una relación seria.

En el terreno sexual tampoco coincidieron, ya que Carlos se mostraba muy reacio a los fetiches sexuales de Jonathan. "¡Por favor, qué guarrería!", exclamaba Carlos, ante el cansancio de Jonathan, por la intensidad del peluquero.

La decisión final entre ambos podía saberse desde el minuto uno. Las pocas ganas de Carlos, unidas a sus prejuicios, provocaron que la cita fracasara desde que Jonathan entró por la puerta de 'First Dates'.