La confesión de Jaime Cantizano sobre el peor año de su vida en 'Mañaneros'

Jaime Cantizano ha reaparecido en el plató de 'Espejo Público' con Susanna Griso para hablar sobre su nuevo programa. El presentador se ha puesto al frente de 'Por fin', que se emite en las tardes en Onda Cero, de lunes a viernes. Esta nueva aventura radiofónica llega tras su salida de 'Mañaneros', el programa matinal de TVE que lideró durante la última temporada y que ahora está en manos de Adela González.

Durante la entrevista, Jaime Cantizano no solo habló de su nuevo proyecto, sino también del difícil año que ha atravesado en el ámbito profesional. Un periodo que lo llevó al borde de una crisis personal, según ha confesado de forma inesperada. "No he estado tan cerca de la crisis personal como en el último año", desvelaba Jaime Cantizano, dejando a Susanna Griso visiblemente sorprendida.

El desgaste que supuso compaginar sus responsabilidades en 'Mañaneros', de lunes a viernes, y en la radio todos los fines de semana, lo llevó a un punto de agotamiento extremo. "En el mes de mayo ya estaba que no podía más con el trabajo, estaba al límite",reconocía Jaime Cantizano, que, además, explicó que esa situación lo afectó profundamente en su vida diaria. "Me molestaba todo, me enfadaba por todo. Hablar de depresión me parece un tema muy serio, pero estaba destruido", admitía abiertamente.

| Atresmedia

El presentador explicó que este periodo de agotamiento lo obligó a hacer una profunda reflexión sobre su situación. "He tenido que hacer un ejercicio muy serio. Soy adulto, soy mayorcito, pero creo que todos en algún momento nos hemos visto en el límite", señaló Jaime Cantizano, desvelando que tuvo que recurrir a ayuda para afrontar esta situación.

A pesar de todo, el veterano comunicador ha sacado importantes lecciones de esta etapa. Jaime Cantizano aclaró que su sobrecarga laboral no estuvo motivada por una ambición económica, sino por su deseo de explorar nuevas oportunidades. "No ha sido por ser ambicioso de dinero, sino por ansia de hacer otras cosas y de jugar con el medio", afirmó.

Ahora, con su nuevo programa en Onda Cero, Jaime Cantizano busca un cambio de ritmo. Ha expresado su deseo de que este proyecto le permita encaminarse hacia una etapa más tranquila, con la vista puesta en el futuro y en su futura jubilación.