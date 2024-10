Belén Esteban desvela ahora cuándo recibió la llamada de Pablo Motos y 'El Hormiguero'

Belén Esteban será la próxima semana una de las grandes invitadas de 'El Hormiguero' de Pablo Motos. La visita marcará el regreso de la colaboradora a un plató de Antena 3, dos décadas después de su última aparición. La noticia fue confirmada este miércoles en 'Ni que fuéramos', donde Belén Esteban no evitó expresar sus sentimientos sobre la invitación.

De este modo, en 'Ni que fuéramos', Belén Esteban confesó que nunca había coincidido con Pablo Motos y se mostró visiblemente emocionada por la invitación: "Nunca, no le he visto nunca. Estoy muy emocionada. Estoy nerviosa, pero me gusta porque eso es porque van a salir bien las cosas".

La colaboradora expresó su sorpresa por la invitación de Motos, afirmando: "Me ha sorprendido muchísimo que Pablo Motos me invitara. Yo voy a todos los sitios que me llaman, y, sí, tengo que decir que estoy súper nerviosa. No conozco a Pablo, no conozco el plató...".

Sobre la posibilidad de que su participación en el programa de David Broncano hubiera influido en la invitación a 'El Hormiguero', Belén Esteban lo dejó bien claro: "No voy a mentir, hubo antes conversaciones". María Patiño también apoyó esas palabras: "De hecho, nosotros no mentimos, lo llegamos a decir en Broncano, que teníamos una llamada anterior".

Belén Esteban también quiso opinar sobre la competencia entre los programas y la "guerra" de invitados entre David Broncano y Pablo Motos:"Yo eso lo veo una tontería. Estuvimos en Broncano, estuvo antes de nosotros Ana Mena y había ido el día de antes a Pablo Motos. Veo muy bien que nos haya invitado, podría haber ido a Motos antes y a Broncano después".

Belén Esteban también dejó claro que está abierta a nuevas oportunidades en esta etapa de su carrera, bromeando incluso sobre la posibilidad de aparecer en otros programas: "¿Crees que nos llamarán de 'De Viernes'?", a lo que añadió con una sonrisa: "Yo iría encantada".

Pese a las bromas, la colaboradora se ha mostrado con nervios: "Yo no me quiero agobiar. Estoy nerviosa de la emoción, de enfrentarme a una entrevista que no es de algo personal, enfrentarme a algo nuevo". "Estoy en un momento de mi vida en el que quiero descubrir, y creo que el miércoles voy a descubrir muchísimas cosas. Y la gente va a descubrir cosas de Belén Esteban que no conocen", añadía.