Belén Esteban amenaza con abandonar 'Ni que fuéramos' ante un nuevo posible fichaje

'Ni que fuéramos' continúa poco a poco haciéndose un hueco en las televisiones, tras su gran llegada a Ten. Sin embargo, el programa podría experimentar la baja de uno de sus grandes perfiles. "La Patrona", como pide que la llamen ahora, exige no trabajar con cierta persona que la dirección del programa había llamado.

Esta amenaza se produjo pasadas las siete de la tarde, justo cuando Belén se dirigía a la cocina a por una taza. Esa área del plató está siendo muy frecuentada por los colaboradores (presentadora incluida) protagonizando hilarantes momentos culinarios.

Acto seguido, David Valldeperas le mandaba a María Patiño dar paso a Javier Ceriani mediante una conexión por videollamada, ya que él conectaba desde Los Ángeles. El periodista acabó con la paciencia de Belén Esteban durante su paso por Netflix en '¡Sálvese quién pueda!'.

| Netflix

A la colaboradora no le hizo ninguna gracia la aparición del argentino, algo que era recíproco. "Estoy esperando desde Hollywood a que esta señora encuentre la taza. De verdad, métetela en la boca", soltaba el polémico presentador.

Ambos se conocieron en el reality de Netflix, llegando a enzarzarse en una discusión, después de que él hiciera llorar a Lydia Lozano. "Que te la metas en la boca, que te tomes lo que quieras tomar", repetía el argentino, ante una enfadada Belén Esteban.

"Claro que me lo meto en la boca. Cuidado con los comentarios, que yo no te he faltado el respeto en la vida", afirmaba con rotundidad la colaboradora. En cambio, el periodista tenía una imagen distinta de los hechos, al considerarla como "muy simpática y muy falsa".

Esta acusación no le sentó nada bien a Belén, que terminó saltando. "Conmigo no te equivoques, nunca te he faltado el respeto, así que te pido lo mismo para mí", avisaba la colaboradora. Tras esta petición, Javier Ceriani comenzó a conversar con María Patiño sobre el caso de Diddy Combs.

| Canal Quickie

Antes de despedir la conexión con él, la presentadora de 'Ni que fuéramos' aprovechó para comentar el lujoso coche del periodista. "Es un Jeep de última generación, para pasear a Belén cuando venga aquí, aunque no sé si entra", destacó Javier, atacando nuevamente a "la Patrona".

María Patiño le recriminó su "ofensiva" actitud, mientras que Belén decidió responsabilizar al programa. "Lo que pasa es que yo cuando voy a Los Ángeles tengo a alguien que me pasee. Maleducado. Pero la culpa la tiene la dirección, que te permite hablar como hablas", sentenciaba la colaboradora.

Tras este ataque, David Valldeperas se defendió. "Yo no le digo lo que tiene que decir. No está leyendo un guion", comunicaba el director de 'Ni que fuéramos'. "Lo que me jode es que se permitan estas cosas. Como este señor entre, y no es una amenaza, cojo y me piro. No voy a permitir faltas de respeto", mantenía Belén amenazando con abandonar el programa en presencia del argentino.