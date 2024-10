Nadie podía imaginar lo que haría David Broncano con una camiseta de Pablo Motos

La rivalidad entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' continúa intensificándose. Este miércoles, el programa de La 1 vivió un momento inesperado durante la entrada de David Broncano al escenario del Teatro Príncipe. Con un Premio Ondas recién anunciado para su programa, el cómico fue recibido con entusiasmo por el público, e incluso bebió de un botijo que le lanzó una persona del público.

Sin embargo, el presentador pronto se arrepintió, ya que el agua mojaba tanto su micrófono como su pinganillo. Lejos de detenerse, David Broncano se secó el rostro con una camiseta que le lanzaron desde el público, descubriendo una sorpresa inesperada. La prenda tenía impresa la imagen de Pablo Motos, lo que provocó la risa del presentador.

"Sin querer ha estado guapísimo, mira con lo que me he limpiado la cara. Sois unos traicioneros todos, me la lían todo el rato", afirmó David Broncano con humor al darse cuenta de lo que había ocurrido. Se trata de un dardo más de los múltiples que ha protagonizado el cómico desde el estreno de 'La Revuelta' contra su principal competidor.

| RTVE

Recordamos que, sin sorpresas, 'La Revuelta' se ha llevado el Premio Ondas a mejor programa de entretenimiento "por atraer con humor nuevos públicos a la televisión generalista en un formato de entretenimiento en el que la participación del espectador es parte del éxito".

Durante el programa, la actriz Ester Expósito, que presentó su nueva película "El Llanto", felicitó al cómico por el reciente reconocimiento: "Enhorabuena, que acabáis de ganar un Ondas". Broncano, sin perder el humor, agradeció el gesto, pero rápidamente desvió la atención: "Estamos contentos, pero no vamos a centrarnos en eso. Somos trabajadores, somos humildes...".

Cabe destacar que, este miércoles 23 de octubre, ante la competencia del fútbol, 'La Revuelta' ha bajado a mínimo histórico con un 13,7% de share y 1.785.000 seguidores en La 1. Igualmente, el programa de David Broncano, que es la emisión no informativa más vista del día, congrega 4.806.000 espectadores únicos. Un día más, sube al 24,4% en el target entre 25 y 44 años.