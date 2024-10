Àngel Llàcer hace llorar a Chenoa con su reencuentro sorpresa que nadie esperaba

Àngel Llàcer y Chenoa se han reencontrado por sorpresa delante de cientos de fans que no esperaban vivir este emotivo momento. El pasado mes de abril, el cómico se tuvo que apartar de los focos a causa de una grave infección contraída en Vietnam. Esto obligó a Àngel Llàcer a pasar por cuatro intervenciones quirúrgicas que casi le cuestan la pierna.

Recordamos que, a pesar de haber reaparecido, Àngel Llàcer confesó en 'Y ahora Sonsoles' que su estado aún no es el óptimo. "Pensaba que el día que pudiera venir significaría que estoy bien, pero no estoy bien. Cojeo mucho y tengo la pierna muy mal", expresó emocionado.

| Atresmedia

Una de las personas que más sufrió su ausencia temporal fue Chenoa, que tuvo que vivir la última edición de 'Tu Cara Me Suena' sin Àngel Llàcer a su lado. Sin embargo, lo que la cantante no esperaba era reencontrarse por sorpresa con su amigo este sábado 26 de octubre. Todo ocurría durante el evento Loco Bongo XXL en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde Chenoa estaba invitada como una de las actuaciones estrella de la noche.

Cuando nadie lo esperaba, Àngel Llàcer salía al escenario para darle una gran sorpresa a Chenoa: "Yo he venido hoy aquí para que la Laura... Yo he estado muy mal y ella siempre me ha enviado muchos mensajes de amor. El amor es lo que nos hace vivir".

"Yo ahora le daré un beso y os pido a todos y todas que os deis un beso con la persona que queráis. Cuando nos hagamos un beso sonará una música muy bonita. Gracias y te quiero", decía Àngel Llàcer a Chenoa mientras empezaba a sonar "I Will Always Love You" de Whitney Houston y se fundían en un esperado beso.

Cabe destacar que su futuro en 'Tu Cara Me Suena' aún está en el aire, aunque aún quedan meses para arrancar la nueva edición. Previsiblemente, las grabaciones del talent show de Antena 3 no arrancarán hasta finales de invierno.

De hecho, recientemente, su estado de salud le ha obligado a retirarse de un importante proyecto. Se trata la dirección de "El día de la marmota", la versión catalana de la famosa comedia musical "Groundhog Day". Àngel Llàcer iba a dirigir la obra, pero finalmente Enric Cambray tomará las riendas como director escénico, junto a Manu Guix como director musical y Miryam Benedited a cargo de la coreografía.