Adara Molinero señala a Isa Pantoja tras estallar contra su madre en 'De Viernes'

Adara Molinero no ha ocultado nunca su postura crítica hacia Isa Pantoja tras su reciente entrevista en 'De Viernes', en la que habló abiertamente sobre sus dificultades familiares. Aunque la intervención de Isa Pantoja tocó fibras sensibles en muchos espectadores, Adara Molinero no ha dudado en mostrar su desaprobación. De hecho, ahora la ganadora de 'GH VIP' ha acusado a la joven de aprovecharse de su madre para generar contenido.

"Yo he visto a mi madre biológica en una revista y me tuve que enfrentar sola. Ella me llamó preocupada por si iba a conocerla. Nunca he querido hacer eso por no ofenderle, porque la única madre que conozco es a Isabel Pantoja y es duro saber que le importo tan poco a la familia que he conocido", llegó a explicar Isa Pantoja en 'De Viernes'.

Antes de estas declaraciones, desde su cuenta de X, Adara Molinero arremetió: "Deja a tu madre en paz ya. ¿Si no hablas de ella no interesas verdad?", refiriéndose a la forma en que Isa Pantoja ha hecho pública su relación con su madre. Unas palabras que también provocaron criticas hacia Adara Molinero, ante su falta de empatía.

| Mediaset

En una entrevista, ahora, Adara Molinero ha reiterado su opinión, cuestionando que los asuntos familiares se discutan en televisión. "Creo que ninguna familia es perfecta, pero hay cosas que si se pueden evitar contar en televisión...", afirmó. Además, insinuó que la exposición de Isa podría tener fines económicos: "Ganando dinero, hablando de tu madre...", dijo con desaprobación.

Sobre su propia vida personal, Adara Molinero compartió que se encuentra en un momento de paz, disfrutando de su hijo y enfocada en su trabajo. Evitó hablar sobre su ruptura con Álex Ghita, pero dejó entrever que valora la tranquilidad de su soltería actual. "Nunca pensé en mi vida que pudiera llegar a estar sola. Y ahora digo, jolín, lo he conseguido. Estoy sola, estoy bien, me siento bien conmigo misma. No necesito a nadie, solamente a mi hijo", confesó, describiendo esta etapa como una de "peace and love".