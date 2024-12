Ángel Cristo JR reaparece con una sentencia contra Bárbara Rey: 'Podría acabar en...'

Las recientes palabras de Bárbara Rey en el plató de 'De Viernes', donde habló sobre episodios clave de su vida, ya han generado una respuesta contundente por parte de su hijo. Durante la emisión de esta semana, Ángel Cristo JR ofreció un avance de sus incendiarias declaraciones, que serán emitidas en su totalidad en el primer programa del espacio en 2025.

Ángel Cristo JR no dudó en cargar duramente contra su madre desde una sala del magacín donde presenció la entrevista en directo. Su reacción fue captada por las cámaras de 'De Viernes', mostrando en más de una ocasión su incredulidad y enojo. En un adelanto presentado por el programa, el hijo de Bárbara Rey lanzó acusaciones contundentes que no dejaron indiferente a nadie.

"Por todo lo que he hecho y me he arriesgado merezco que mi madre diga de una vez la verdad, pero viendo cómo empieza la entrevista creo que va a seguir mintiendo. Os está engañando, hay cosas que han salido en audios y con las que se contradice, ¿por qué dice que el Rey no le avisó el 23F? Porque no quiere dejar con el culo al aire al Rey con el tema del[intento]golpe de Estado", expresó con dureza.

| Telecinco

En una acusación aún más grave, Ángel Cristo JR aseguró que su madre podría enfrentarse a graves consecuencias si decidiera contar toda la verdad. "Tanto el Rey como mi madre en ese momento son dos personas adultas que saben perfectamente lo que están haciendo. Si ella cuenta la verdad de lo que hizo podría acabar incluso en la cárcel, si sigue contando mentiras y dando pena puede que se salve", añadió tajantemente.

Este adelanto promete ser solo el comienzo de un nuevo capítulo de tensión entre madre e hijo, cuya relación lleva años marcada por el conflicto. En audiencias, 'De Viernes' subió un punto de cuota, pero siguió sin liderar la noche. La entrevista a Sofía Suescun y José María Almoguera fue la segunda opción desde Telecinco con un 11,1% de share y 839.000 espectadores.