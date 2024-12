Alba Carrillo dice lo que muchos piensan de Alessandro Lequio y su papel en Telecinco

Las polémicas declaraciones de Bárbara Rey sobre Alessandro Lequio han desatado una ola de reacciones en el mundo televisivo. Durante su intervención en el especial 'De Viernes', la vedette arremetió contra el colaborador, calificando como inaceptable que aún sea contratado por Telecinco. Bárbara Rey sacó a la luz sus pasadas confesiones sobre comportamientos violentos hacia las mujeres.

"Todos tenemos Google y se pueden meter y buscar las cartas de la vergüenza de Alessandro Lequio", dijo en directo Bárbara Rey. Unas palabras que generaron gran revuelo, pero que se se sumaron a los diferentes enfrentamientos de la protagonista en plató.

"Has reconocido que has pegado a mujeres. Quien quiera verlo, desde aquí hago un llamamiento para que lo vea todo el mundo", añadió la protagonista. La tensión escaló hasta el punto en que Santi Acosta pidió cortar el micrófono de Bárbara Rey, lo que llevó a la protagonista a protestar en pleno directo.

| Mediaset

A raíz de este episodio, Alba Carrillo no ha dudado en sumarse al debate y ha lanzado fuertes críticas hacia Alessandro Lequio. La colaboradora ha señalado que la posición del conde en la televisión está respaldada por influencias clave dentro de la cadena. "Lequio está protegido, entre otras, por la madrina de su hija, Ana Rosa Quintana", afirmó Alba Carrillo, poniendo en el punto de mira el apoyo que, según ella, sostiene al tertuliano.

Alba Carrillo no solo cuestionó la protección de Alessandro Lequio, sino que también se mostró contundente sobre su comportamiento en los platós. "No es buen tertuliano porque va, sin piedad, a por las mujeres sistemáticamente. Salvo las que a él le parecen de la clase social suficiente para no denigrarlas, al menos en público", sentenció.

La modelo no dudó en usar palabras tajantes para calificar a Alessandro Lequio: "Igual que un maltratador no puede ser buen padre. Un maltratador no puede ser ni buen tertuliano, ni buen NADA". Estas declaraciones han generado un gran revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios han respaldado a Alba Carrillo por atreverse a hablar sobre el tema.