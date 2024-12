Alessandro Lequio se dirige directamente a Bárbara Rey tras sus acusaciones en directo

El enfrentamiento entre Bárbara Rey y Alessandro Lequio en el plató de 'Bárbara Rey, mi verdad' sigue dando que hablar. El pasado lunes, la ex vedette no dudó en sacar a relucir "las cartas de la vergüenza" del colaborador de 'Vamos a ver', lo que encendió un tenso debate en directo.

Bárbara Rey lanzó contundentes acusaciones hacia el colaborador de televisión: "Has reconocido que has pegado a mujeres. Quien quiera verlo, desde aquí hago un llamamiento para que lo vea todo el mundo". "Lo que no sé es cómo existe todavía alguna televisión que contrata a este señor", añadió.

Tras el incidente, se viralizaron en redes sociales unas antiguas declaraciones de Alessandro Lequio en "Tómbola", donde reconocía haber golpeado a mujeres en algún momento de su vida. Esto reavivó las críticas hacia el colaborador, con voces como las de Laura Fa y Alba Carrillo cuestionando su continuidad en televisión.

| Mediaset

Das después, Alessandro Lequio respondió desde el plató de 'Vamos a ver' con un mensaje que buscaba calmar los ánimos: "Su estrategia está muy manida. En lugar de responder a las preguntas y hacer frente a las cuestiones a debate se decidió a atacar a los que allí estábamos. Pero en cierto sentido era muy previsible porque cuantos más datos conocemos de su historia más pies de barro tiene la historia".

En defensa propia, Alessandro Lequio profundizó en el tema: "En mi caso sacó un tema que utilizan todos los que me quieren atacar, pero que no se sostiene por ningún lado. Cuando yo era bisoño, es decir un ingenuo en los medios, dije una frase muy desafortunada, que unida a unas frases escritas hace 40 años, y que se pueden interpretar de muchas maneras, y a las falsedades de una ex de la que me separé hace 35 años, pues eso es a lo que se agarran las personas que me quieren atacar, pero que no tienen nada que ver conmigo".

| Mediaset

El italiano subrayó además su historial limpio de problemas legales: "Yo jamás, nunca, nunca, nunca he sido denunciado, enjuiciado ni condenado evidentemente por ningún delito. Esta señora recordemos ha sido condenada por un delito de alzamiento de bienes a dos años de cárcel. Delito al que arrastró a sus dos hijos que fueron condenados a un año de cárcel cada uno de ellos. Eso es la historia".

La intervención concluyó con el apoyo de sus compañeros de programa. Antonio Rossi destacó: "La única que en ese plató tenía una condena en firme de cárcel es ella, así que la única que ha cometido un delito que no ha prescrito, porque el otro sí ha prescrito, es ella".