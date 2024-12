El nuevo proyecto profesional de Sofía Suescun que sus fans nunca habrían imaginado

La vida de Sofía Suescun ha dado un giro radical en los últimos meses. La joven ha atravesado un proceso de distanciamiento con su madre, Maite Galdeano, que ha marcado profundamente su día a día y su entorno. Ahora, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han sorprendido con el anuncio de un nuevo proyecto: la grabación de su propio documental.

El distanciamiento entre Sofía Suescun y Maite Galdeano, que comenzó a mediados de año, ha sido un punto de inflexión. La joven, que convivía con su madre y compartió con ella la experiencia televisiva que las lanzó a la fama, asegura que esta separación ha sido un desafío personal y emocional.

En su entrevista en 'De Viernes', Sofía Suescun reflexionó sobre cómo han sido estos primeros meses. "Su cerebro no rige como el de una persona normal", comentó sobre su madre, dejando claro que, aunque no guarda rencor, el entendimiento entre ambas sigue siendo complicado. A pesar de las tensiones, Sofía Suescun ha tomado la decisión de retirar la denuncia que interpuso contra Maite Galdeano: "Me supuso un estrés emocional muy grande, lo pasé muy mal".

| Mediaset

En este proceso, Kiko Jiménez ha sido un pilar fundamental para la joven. "Era un machaque que mostraba hacia Kiko", explicó Sofía en referencia al rechazo de su madre hacia su pareja. Sin embargo, este apoyo constante ha fortalecido su relación. La pareja también aprovechó su aparición para desmentir rumores que circulan en redes sociales, asegurando que no están ni casándose ni esperando un hijo: "Ni se casan, ni Sofía está embarazada".

Sin embargo, no todo fueron negativas para sus seguidores. Sofía Jiménez y Kiko Jiménez han anunciado un proyecto muy especial: la grabación de su propio documental, siguiendo los pasos de Dulceida o Georgina Rodríguez. "Queremos trabajar y tenemos ofertas", declararon emocionados. Además, detallaron que este proyecto les permitirá compartir su día a día con su público.

En audiencias, 'De Viernes' subió un punto de cuota, pero siguió sin liderar la noche. La entrevista a Sofía Suescun y José María Almoguera fue la segunda opción desde Telecinco con un 11,1% y 839.000 espectadores.