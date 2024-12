Sonsoles Ónega revela su complicado problema de salud y como lo trata cada año

Sonsoles Ónega ha decidido abrirse sobre aspectos de su vida personal que hasta ahora había mantenido en privado. En una entrevista reciente, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' reveló que padece una malformación congénita conocida como válvula bicúspide. Una afección que afecta a la estructura del corazón y requiere un seguimiento médico constante.

"Cada año me tengo que medir la aorta por si hay una dilatación excesiva. Aunque sería una muerte muy dulce, porque te caes, te da un parraque y te mueres ahí en el momento", compartió Sonsoles Ónega a Hola con franqueza durante el IX Brindis Solidario de Bodegas Protos, un evento benéfico en el que destacó la importancia de invertir en salud. Este año, la donación de 10.000 euros del acto estuvo destinada al proyecto Asayato de la Fundación UAPO, que apoya a pacientes oncológicos.

A pesar de su diagnóstico, Sonsoles Ónega asegura que afronta la vida con normalidad, aunque tomando ciertas precauciones. "Soy muy consciente de la necesidad de revisarse. En mi familia somos muy hipocondriacos, y eso también ayuda a que nos revisemos mucho. Es lo que hay que hacer, especialmente las mujeres, que a veces nos olvidamos de nuestras propias revisiones", comentó la periodista, subrayando la importancia de cuidar la salud.

| Atresmedia

El 2024, sin embargo, no ha sido un año sencillo para la presentadora, que ha confesado sentirse al borde del agotamiento a pesar del éxito de su programa, líder en la tarde por segunda temporada consecutiva. "Ha sido un año horroroso, queda mal que lo diga, pero es que he estado en el filo del agotamiento. He notado que me he cansado mucho porque la cabeza también necesita sus momentos de evasión", reveló en otra entrevista.

"He tenido ocupados hasta los fines de semana. Estoy agradecida, por supuesto, pero es un trabajo muy exigente, sobre todo estar en un programa de tarde, porque estoy con él en la cabeza desde que me levanto hasta que llego a casa", añadió Sonsoles Ónega, calificando de "frenético" el ritmo que mantiene en su día a día.