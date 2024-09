Jorge Javier Vázquez sobre su entrevista con Ana Rosa: 'Probablemente nos ha unido'

Jorge Javier Vázquez vuelve a ser el presentador estrella de Telecinco con varios proyectos en emisión. Tras varias semanas al frente de 'El Diario de Jorge', ahora el catalán también presentará el regreso de 'Gran Hermano' con anónimos. En el FesTVal de Vitoria, Jorge Javier Vázquez ha hablado en una entrevista para TVeo sobre el regreso del reality.

Además, Jorge Javier Vázquez también ha confesado sus impresiones sobre su entrevista con Ana Rosa Quintana una semana después de vivirla. Finalmente, también ha hecho una valoración sobre las audiencias de 'El Diario de Jorge'.

¿Estás preparado para volver a emocionar a los espectadores con 'Gran Hermano'?

Creo que todos hemos perdido la capacidad de ilusionarnos. Estamos demasiado profesionalizados, y cuando vemos una emoción tan de cerca, nos sigue impactando y eso es lo importante de la tele, que te remueva. Estaba pensando en la rueda de prensa que 'Gran Hermano' vuelve a la esencia y tenemos que volver a ser espectadores, tenemos que sentarnos delante de la televisión a ver televisión. Todo el mundo sabe ya mucho de televisión y cuando ves mucho sabes más, y eso va en contra del disfrute. Eso me pasa en el teatro, porque yo me siento y solo voy a ver la función, no estoy pensando de la iluminación y tal.

Esa reflexión puede hacerse a raíz de tu entrevista con Ana Rosa porque hacía tiempo que no veíamos verdad en televisión. Éramos espectadores de algo que no sabíamos cómo iba a terminar. ¿Lo viviste así?

Ana Rosa y yo nos conocemos desde hace 30 años. Tenemos una conexión muy especial, porque hemos vivido muchísimas cosas juntos profesionales y personales, porque tantos años currando juntos... Se forja una relación fundamentalmente de muchísimo cariño, aunque luego ya tenemos discrepancias.

¿Ha cambiado algo esa entrevista en la relación? ¿Os ha unido más y os ha alejado algo?

Alejarnos no. Unirnos probablemente sí.

¿Os habéis llamado? ¿Habéis hablado por WhatsApp?

Sí, sí. Yo es que a Xelo Montesinos (directora de 'TardeAR' y CEO de Unicorn Content) la conocí de redactora de testimonios de 'Sabor a ti', que se la trajeron de Valencia. Si aquellas noches hablaran, que teníamos 26 años... (risas).

¿Estabas siendo conscientes de que estabais protagonizando un momentazo televisivo?

Es que nunca sabes luego cómo la gente lo toma en sus casas. Lo que me preocupaba era que decían 'qué morbo, qué expectación'. Yo se lo dije a ella, y es verdad, que es que un día antes, estaba en la cocina de mi casa y pensaba: "¿Pero yo he estado enfadado alguna vez con ella?". Ha pasado un año ya de todo, y no me acordaba. Lo que me encanta de esto es que no me acordaba de nada, y lo digo de verdad.

¿Crees que Mediaset se ha ido más a la derecha ideológicamente?

A mí en ningún momento se me ha dado ninguna directriz absolutamente de nada. Yo puedo expresamente libremente.

Pero el "rojos y maricones" te pasó factura. Tú mismo lo dijiste con Vasile.

Con Vasile claro, pero tampoco estamos hablando de Marx (risas). Es una de las frases de las que más orgulloso me siento de toda mi carrera profesional porque me descojono, la veo hasta divertida, es como un jolgorio. Le quito muchísima trascendencia a esa frase y, sobre todo, en el momento en el que se produjo.

¿Ahora crees que la podrías decir?

Sí, pero creo que la pandemia fue un momento muy especial en nuestras vidas, y a todos nos removió, nos levantó los pies del suelo y salpicó. Todos, de alguna manera, nos manifestamos ideológicamente. Yo no me arrepiento en aquel momento tan especial en el que todos los españoles estábamos tan noqueados de maniferstarme.

Lo que sí que consideraría un error ahora es seguir con lo mismo, porque como presentador mi obligación es contribuir a que no haya polarización. Sobre todo he aprendido una cosa: si yo estoy haciendo un programa de entretenimiento, no tengo que molestar a la gente que no piense como yo.

También me pasa cuando estoy viendo un programa presentado por gente que no piensa como yo, y hace cometarios y yo pienso "joder, ¿ahora qué?". Ya está, ya todos nos hemos desnudado ideológicamente, pero vamos, que pienso lo mismo.

En la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es política, pero el activismo también se puede hacer de otras maneras. Por ejemplo, en 'El diario de Jorge' cuestionando comportamientos, eso es activismo, ¿o no?. Y sacando una representación de toda la diversidad, abogando por la tolerancia y la empatía. Pero vamos a ver, ¿qué pinta que yo, en este momento de mi carrera, a las cinco de la tarde, diga si estoy a favor o no de la amnistía?

| Mediaset

¿Te ha escrito Mercedes Milá? ¿Sigue estando la sombra ahí presente?

Las sombras... Son muy clichés esas cosas. Para mí, Mercedes Milá es una de mis presentadoras favoritas. ¿Cuántos años lo hizo? ¿16 ediciones?. ¿Tú crees que alguien mínimamente inteligente puede salir a presentar pensando 'ahora voy a opacar a Mercedes Milá'?

¿Qué balance haces de las audiencias de 'El diario de Jorge'?

Dentro de lo esperado en la coyuntura que estamos. A mí lo que me gusta de todo esto es que estamos pudiendo hacer el training del programa en unas condiciones realmente favorables, porque la gente está a otra cosa. Durante los Juegos Olímpicos ha estado a los Juegos Olímpicos porque suceden cada cuatro años y nos olvidamos de lo que significa eso.

Y lo que me ha sorprendido, porque yo no lo tenía archivado en mi cabeza, ha sido lo de La Vuelta, que yo no lo sabía, porque normalmente estaba de vacaciones. Y además, parece que este año está especialmente bien, y no sé por qué. Tenemos los finales de etapa de 16:00 a 17:30 horas (risas). Pero vamos, optimista.