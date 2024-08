Carlos Latre ('Babylon Show'): 'Sabía que Pablo Motos iba a reaccionar como reaccionó'

Carlos Latre llega este lunes 26 de agosto a Telecinco con 'Babylon Show'. Un gran espectáculo vibrante, optimista y sorprendente en el que el sentido del humor tiene todo el sentido y en el que la actualidad y sus grandes protagonistas convivirán unidos. Hablamos con Carlos Latre, que nos cuenta todos los detalles de 'Babylon Show', así como sus conversaciones con Pablo Motos o David Broncano.

¿Mediaset te buscó a ti, o fuisteis tu equipo y tú los que llamasteis a su puerta?

Mediaset me llamó a mí. Desde el primer momento se mostraron superilusionados con que volviera a casa, porque después de tanto tiempo era la vuelta del 'hijo pródigo' (risas).

¿Y propusiste varias ideas?

Siempre propusimos 'Babylon Show'. Este formato lo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo. Siempre lo he hablado con Sardà, pero además, en una de las últimas conversaciones que tuve con Chicho Ibáñez Serrador le planteé este formato. Yo tengo varios gurús. Los más importantes son Xavier Sardà, al que le consulto y hablo muy a menudo, y Chicho, que era un maestro para mí y con el tenía unas conversaciones sobre televisión espectaculares.

Chicho me dijo que había que hacer un formato en el que todo fuera posible. Algo con el espíritu del 'Un, dos, tres', de 'Crónicas Marcianas' y en el que el humor y la actualidad estén presentes. Un entretenimiento puro. Y esto es 'Babylon Show'.

Otro de mis gurús es Ferrán Adrià, que es muy buen amigo y siempre me da una visión desde la creatividad, la innovación y desde otro punto de vista, otro prisma. Me dio claves maravillosas que van a estar presentes en 'Babylon Show'.

¿El nombre también lo tenías claro?

Fue una idea mía, pero hubo varias posibilidades para nombrar al programa. Yo tenía claro que el programa tenía que ser un sitio, un lugar, un ambiente. Es un poco lo que nos pasó en Crónicas, porque ahí nosotros éramos los 'marcianos', y aquí somos los 'babilonios'. De hecho, Sardà me dice mucho eso: “Tú eres un marciano adoptado, porque en realidad eres babilonio”.

Pero se trata de ubicar al espectador desde el primer momento. ¿Qué somos nosotros? Babilonios. Somos hijos de la civilización Babilonia, que era la locura, el desenfreno, el cruce de caminos. Nosotros lo hemos pintado de positividad y buen rollo, y hemos descubierto que somos lo que queda de aquello, por lo que tenemos que tener buen rollo.

Dices que quieres romper con la barrera de lo correcto y de tener miedo a decir lo que se piensa. ¿Realmente lo vas a hacer? ¿La cadena y vosotros no os habéis puesto límites de ningún tipo?

No. Creo que hay una gran distancia, y cada día más, entre lo que la gente piensa de verdad en la calle y lo que dice en sus casas, pero que no se atreve a decir, con lo que pasa en las redes y en la televisión. Parece que todo tiene que ser 'digo esto, porque si no me van a decir esto otro'. Les pasa a los políticos, que han perdido la verdad. El problema es que parece que tenemos que decir lo que nos toca decir para que nadie nos critique.

El primer encargo que recibimos de Mediaset fue el reencuentro de 'Crónicas Marcianas', que lo producimos nosotros. Los comentarios más repetidos, que fue trending topic, eran “el programa de la libertad”, “el programa donde se podía hacer de todo” y así. El programa tenía cosas que te podían gustar más y otras menos, pero teníamos la sensación de que estábamos haciendo una televisión absolutamente libre.

Mediaset, en este sentido, nos ha dado libertad absoluta para que nos volvamos locos. Además, sabemos cuáles son nuestros propios límites. Yo sabía lo que tenía que decir para que no me denunciaran o detuvieran. Hay que ser un poco transgresor y un poco gamberro. La vocación con la que nace 'Babylon Show' es que al menos digan “joder”, “qué bueno”, “hostia” (risas).

¿Vas a tener la última palabra sobre los posibles cambios que sufra el programa?

Estoy rodeado de un equipazo, tengo a Enric Lucena al lado, también a dos subdirectores espectaculares... Creo mucho en el equipo. Soy la cara visible, pero llevo 25 años en la televisión, así que ahora mismo no tengo ningún afán de protagonismo. Es mucho más importante que brillen los colaboradores a que brille yo y esto lo aprendí de Sardà. Él era el maestro de ceremonias por antonomasia, estaba en 'Crónicas Marcianas' y había planos en los que ni aparecía, pero sabías que todo estaba maquinado y organizado.

Yo tengo un equipo y unos colaboradores increíbles, y en las pruebas que hemos hecho, Enric Lucena me decía que me moría de risa. Y eso es lo único que quiero, estar al lado de Marta Torné y Xavier Sardà y pasármelo bien, ser espectador de mi propio programa. Creo que esta es la clave, que yo me ponga en la piel del espectador.

Yo no sé de todo, pero cuando traiga a un escritor o a alguien del mundo de la cultura, que vendrán, yo me rodearé de gente experta que me ayude a hacer esas entrevistas. Yo no soy entrevistador ni periodista, sino simplemente un showman con mucha curiosidad. Por ejemplo, en el primer programa va a estar Matías Prats Jr. para que me ayude a sacar la parte periodística de lo que no sabemos de Luis de la Fuente. Ahí pasaré a ser un espectador de lujo viendo una conversación entre dos profesionales. Y esto lo vamos a hacer con muchos invitados, aunque no con todos.

¿Tenéis tanto contenido preparado que por eso también vais a emitir los viernes?

Sí, esto es una jaula de grillos absolutamente increíble. Soy un enamorado del talento, y creo que es importante que yo esté cubierto de los mejores, de gente mucho mejor que yo, y que lo mejor sea que yo pase bastante desapercibido. Yo soy muy futbolero, por eso digo que yo siempre tengo que estar para rematar a gol, pero para el resto tengo que estar rodeado de los mejores. Es lo que he intentado rodeándome de gente muy diferente, muy novedosa y muy talentosa.

Y que el programa vaya de lunes a viernes es una opción más. Hará que la gente que sea muy fiel a las otras opciones pueda vernos el viernes. El empezar una semana antes también tiene que ver con eso. Simplemente se trata de que el público pueda pasar por aquí y diga: “A ver estos locos qué hacen”.

La televisión es una cosa de confianza y de paciencia, y con los grandes formatos de la historia se ha tenido paciencia. 'Caiga quien caiga', 'Crónicas Marcianas', Buenafuente... Todas las cadenas tuvieron paciencia para aguantarlos y que la gente se acostumbrara a ellos. Yo lo único que es espero es que 'Babylon Show' sea de largo recorrido.

¿Y te han prometido esa paciencia?

Sí. Además, a la gente de Mediaset la conozco desde hace 25 años. Comencé con 19 años en 'Crónicas Marcianas' y ya estaban aquí Manuel Villanueva (director de Contenidos), con Jaime Guerra (director de Producción de Contenidos), y estoy muy agradecido a ellos. Se nos ha tratado con un cariño personal maravilloso.

Ahora estás centrado en 'Babylon Show', ¿pero la idea es hacer más proyectos con Mediaset?

Sí. Este es el primero, creo, de muchos. Desde el principio ha habido un buen feeling con BigBoom, nos hemos entendido muy bien, tenemos muchas ideas, somos muy creativos y tenemos muchas ganas de hacer entretenimiento. Estamos en una época en la que la gente necesita pasárselo bien y disfrutar, porque parece que estamos todos muy cabreados. Y el espíritu que tiene este programa es el de decir 'oye, ya está bien de tanto odio y tanto haterismo. Vamos con un poquito de buen rollo, que es lo que necesitamos'.

¿Te lo pensaste mucho cuando te llamó Mediaset? ¿Por qué has decidido hacer ahora el cambio?

Lo primero que dije a Mediaset es que tenía que ser algo muy atrayente. Y no me refiero a nivel económico porque es algo que no me importa demasiado cuando afronto un proyecto. Tenía que ser algo muy atrayente porque yo estaba en los dos mejores programas, en ‘Tu Cara Me Suena’ y ‘El Hormiguero’, lo más visto en televisión. Y entonces surgió esta oportunidad, que me pareció muy arriesgada y como yo soy un loco (risas)

Un poco kamikaze, casi.

Sí... o no. Esto es solo televisión. Yo llevo 25 años en este mundo, y me ha ido bien, mal, he venido, he vuelto, y no pasa nada. Yo estoy convencido de que va a salir muy bien, de que hay sitio para todos y de que llega en un momento muy propicio. ‘El Hormiguero’ es un superprograma, qué voy a decir yo. Dejo allí a muchos amigos, y Pablo fue el primero que me deseó toda la suerte y me apoyó en la decisión. Pero creo que hay sitio, porque el access es una franja que tiene un público potencial, creo, de casi 15 millones de espectadores.

¿No te da miedo?

Nada. Cero. Miedo me da tener una enfermedad, pero hacer un programa de televisión y divertimento... Estoy donde soñaba estar, así que cómo voy a tener miedo.

¿Y te dio miedo decírselo a Pablo Motos?

No, porque sabía que iba a reaccionar exactamente como reaccionó, porque siempre he tenido un buen rollo con él maravilloso. Me dijo: “Estos trenes pasan una vez en la vida, como me pasó a mí. ¿Cómo no lo vas a coger tú? Me sabe muy mal porque te voy a tener enfrente y eres parte de ‘El Hormiguero’, eres ADN de ‘El Hormiguero’, pero es ley de vida y que te vaya muy bien”.

¿Puede surgir cierta tensión ahora entre vosotros por un invitado?

Él me dijo una frase definitiva: “Oye, esto es tele y vamos a hacer televisión los dos. En lo personal voy a estar aquí hasta el último de mis días”. Y es así. Creo que es bueno y sano. No pasa nada.

Yo siempre digo una frase de cabecera: “Pase lo que pase, no pasa nada”. Y es verdad. Vamos a hacer un programa completamente diferente. Lo que voy a buscar es que la gente tenga una opción que no encuentre en ‘El Hormiguero’ por muchos famosos y por muchos invitados que tengamos. El estilo será diferente, el 'filtro Latre' y el 'filtro Motos' son diferentes...

Lo digo sinceramente, creo que cabemos todos. Lo decía el otro día Carlos Sobera: “Oye, que está ‘First Dates’, que tiene un millón de espectadores cada día”. Y además está Wyoming. Cabemos todos porque es una franja muy generosa en cuanto a audiencia.

¿Has hablado con David Broncano? ¿Qué os habéis dicho ahora que los dos llegáis al access?

Nos hemos dicho que nos lo pasemos muy bien, que somos los últimos de Filipinas. Hay que ser realistas: Pablo es Pablo. Es historia de la televisión y líder en audiencias desde hace 18 años, porque lleva muchos años junto a Jorge Salvador, que es el tío más listo de la televisión. Siento una admiración absoluta por él, y tanto a David como a mí nos han dado esta oportunidad, y lo que queremos es hacerlo bien, pasárnoslo bien y a ver qué pasa.

Yo no tengo ninguna aspiración, sé perfectamente por la dificultad y por el desierto por el que vamos a tener que pasar. Primero, porque ya estamos prejuzgados, ya que este es un país que prejuzga. Yo no había dicho nada del programa y ya estaba muerto, sentenciado y enterrado. Entonces, bueno, calma, tranquilos.

Yo tengo claro que no quiero mirar a los lados. No quiero saber lo que hace Pablo ni lo que hace David. Mi principal objetivo es crear Babylon, crear un ambiente y que la gente conozca a los colaboradores, que vea nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser y estilo.

¿Haber sido prejuzgados puede jugar a vuestro favor? Puede que así tengáis más margen para sorprender a los que os han juzgado antes de tiempo.

Yo creo que en dos días la gente ya se ha sorprendido. De repente han dicho: “¿Luis de la Fuente? Hostia”. No era ni el invitado, porque decía: “¿Habrá invitado?”. Bueno, a lo mejor forma parte de la estrategia, sabiendo cómo es España, de decir “calma”.

¿Hasta qué punto vas a estar pendiente del dato de audiencia sabiendo lo que hace la competencia y que 'Cuentos chinos', la anterior apuesta de Telecinco en access, no cumplió con las expectativas?

La audiencia tiene que estar en el punto de mira porque es lo que mide todo, pero la gente no tiene ni de audiencias, ni de share ni de ratings.

Pero Pablo Motos se encarga de decir cada noche que 'El Hormiguero' es el programa más visto con no sé cuantos millones de espectadores.

Pero es que lo es. Bravo. Yo he sido el programa más visto con ellos y he sido pico de audiencia en ‘El Hormiguero’ muchas veces. La última vez con Ábalos, que fue un pelotazo. Pero yo no creo en eso, yo creo en la gente y en la calle. La audiencia se mide en la calle. Si la gente dice al día siguiente “¿viste ayer...?”... Además, se nota. Lo noté con ‘Inimitable’, mi especial en Movistar Plus+, que recibí mensajes de la gente y esto es lo que tenemos que conseguir.

Al margen de 'Crónicas Marcianas', dos programas de los que más hablaba la gente eran 'Me resbala' y 'Señoras que...', que creo que fue a Neox. De 'Me resbala' me decían "qué bueno lo de la rampa", "el programa de la rampa". Al final, un programa trasciende el dato de audiencia si consigue que la gente hable de él. Nosotros aspiramos a eso, a que 'Babylon Show' no deje indiferente a nadie, tenga una identidad, una personalidad y un ambiente, que creo que hace falta.

Una de las cosas que les dije a Telecinco fue "oye, vivimos en el formato". Ya está bien del formato. Yo quiero hacer un formato que sea encender la cámara y a ver qué pasa. Os puedo asegurar que, durante la primera semana, cada programa parecerá único y diferente. Cambiará el plató, los decorados y todo. Será un programa libre y diferente.

¿Son buenos tiempos para la televisión?

Sí. La gente dice que no por las redes sociales y tal, pero las redes sociales son un nuevo canal de comunicación, y no hay que olvidar que somos uno de los países más envejecidos del mundo, donde la televisión sigue siendo un referente y en el que mucha gente acaba de cambiar la TDT por una televisión plenamente digital.

Nos pensamos que esto solo es Madrid y Barcelona, pero hay más. Yo siempre digo que la señora de Cuenca irá a ver la tele y dirá: “¿Ibai Llanos quién es?”. En cambio, sabrá quién es Xavier Sardà, Yolanda Ramos o mucha gente.

Con respecto a Xavier Sardà, ¿has hablado mucho con él mientras dabas forma al programa?

Me ha dicho: “¡Estás loco!”, que es la misma frase que me dijo cuando me conoció. Cuando me planté delante de él y le hice mil personajes, se me giró y me dijo: “¡estás loco!”. Cuando le dije que iba a hacer este programa en el access contra Pablo Motos, aunque yo nunca digo 'contra' sino 'a la misma hora que Pablo Motos y Broncano', me dijo que estaba loco. Pero él está a tope.

Xavier Sardà estará un par a la semana. Pero ya te digo que es un poco la cuadratura del círculo, porque vuelvo a trabajar con él 25 años después con él en Telecinco y por la noche. Se han girado los papeles y eso es muy bonito.

Pero la Telecinco de 'Crónicas Marcianas' es muy diferente a la actual. ¿Cómo ves ahora mismo la situación de la cadena?

La situación de Telecinco no es fácil, indudablemente, pero esto es cíclico: las televisiones van y vienen. Yo he estado en Telecinco, Antena 3, Sogecable, Cuatro, TVE y sí puedo decir que Telecinco tiene algo de inconsciencia o de valentía. Son punta de lanza porque generan, crean y apuestan por nuevos formatos, y eso está muy bien. Muchos de los grandes formatos que han triunfado últimamente son creación de Mediaset. Y en este caso han apostado por nosotros y aquí estamos, así que muy contentos.