'No quiero entrar al trapo': una invitada de 'El Diario de Jorge' se planta en directo

La tarde de este miércoles fue testigo de uno de los momentos más tensos en 'El Diario de Jorge' desde su llegada a Telecinco hace casi un mes. Jorge Javier Vázquez se encontró ante una situación inesperada cuando una de sus invitadas decidió abandonar el plató. La joven dejó al público y al propio presentador.

El episodio titulado "Sex Bomb" prometía historias de personas que viven su sexualidad de manera abierta y disfrutan de su físico a diario. Sin embargo, la segunda historia del día, protagonizada por dos hermanas, tomó un giro inesperado que distaba mucho del tema inicialmente planteado. Paola y Minerva llegaron al programa con la esperanza de resolver sus diferencias, pero la confrontación acabó en un doloroso abandono.

Minerva, que orquestó la visita al programa sin el conocimiento de su hermana Paola, expresó su frustración desde el comienzo. "Ella siempre me ha dado muchísima caña: 'la ropa, qué necesidad de subir esa foto...'", señaló, justificando la razón por la que había recurrido a 'El Diario de Jorge' en Telecinco.

El momento de tensión aumentó cuando Paola, desde el backstage, fue invitada por Jorge Javier Vázquez a entrar en el plató. El presentador dio algunas pistas sobre la razón de la reunión, mientras la pantalla mostraba la frase "no me has comprendido". Al entender el propósito real de su participación en el programa, Minerva rompió en lágrimas, visiblemente afectada por la situación.

| Mediaset

La confrontación entre las hermanas alcanzó su punto álgido cuando Paola, en lugar de buscar una reconciliación emotiva, decidió confrontar a su hermana directamente. "Yo he venido aquí para decirte que tú tienes que aceptar que yo soy una mujer libre en cuanto a vestimenta. A mí me gusta ser así y me siento cómoda siendo así", sentenció Paola, mientras Minerva lloraba desconsoladamente.

En medio de la tensión, Minerva expresó su deseo de retirarse: "Yo no quiero entrar al trapo. Si me puedo ir, por favor". A pesar de los intentos de Jorge Javier Vázquez por calmar la situación y persuadir a Minerva de quedarse para solucionar sus diferencias, la hermana decidió finalmente abandonar el plató.

El presentador, respetando su decisión, la acompañó fuera del plató mientras Paola rompía a llorar ante la situación. "Yo sé que ella es así, pero tenía esperanza de que me escuchara. Le diría que la quiero un montón y que me da igual la forma de ser que tengas y que me quedo con el corazón que tiene, que es lo que a mí me importa", lamentaba Paola.