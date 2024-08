Jorge Javier se ve obligado a frenar 'El Diario' por el comentario de un invitado

Un viernes más en 'El Diario de Jorge', el presentador volvió a desempeñar su papel de cupido, ayudando a los solteros a encontrar el amor. Esta vez, la protagonista fue Jessica, una joven valenciana que acudió al programa con la esperanza de hallar a su media naranja. Entre los candidatos que buscaban conquistar a Jessica estaban Ronnie, Kevin y Pablo.

Tras la primera ronda, y con la ayuda de su amiga, Jessica decidió eliminar a Ronnie, dejando a Kevin y Pablo en la carrera. Kevin, también valenciano, llegó al programa con la intención de encontrar, de una vez por todas, el amor verdadero. Según explicó, su problema recurrente es que las mujeres suelen verlo solo como un amigo.

Sin embargo, al encontrarse cara a cara, Kevin y Jessica se dieron cuenta de que ya se conocían de haberse cruzado en Valencia e incluso podrían haber interactuado en redes sociales. En su intento de ganarse a Jessica, Kevin hizo un comentario sobre las mujeres que no pasó desapercibido para Jorge Javier Vázquez. "Ella es una mujer como toca". De inmediato, el comentario generó la reacción del presentador, quien no dudó en frenarlo en seco: "Qué cosa más antigua has dicho, chico. No te pega nada", le recriminó Jorge Javier Vázquez.

| Mediaset

Lejos de dejar el tema ahí, el presentador aprovechó para lanzar una reflexión más amplia sobre la juventud y sus aparentes contradicciones. "Os pensáis muy modernos, pero luego tenéis unos pensamientos muy conservadores y muy reaccionarios", sentenció el catalán.

Intentando suavizar la situación, Kevin intentó justificar su punto de vista afirmando que Jessica "es una mujer de las que no se ven por ahí". Pero Jorge Javier Vázquez no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de hacerle ver su error y respondió de forma tajante. "No intentes arreglarlo, que eres todavía más antiguo", concluyó el presentador, manteniendo su postura crítica ante las palabras del valenciano.

El desenlace del programa vio a Jessica decantarse por Pablo, un pretendiente canario con el que compartió una ardiente cita en el reservado del plató. Su química fue evidente y la temperatura subió tanto que incluso Jorge Javier Vázquez se sintió incómodo cada vez que conectaban con ellos.