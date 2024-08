Tània Verge alardea de su paso por el Govern y se le acaba girando en contra

Este martes, el Consell Executiu del Govern de la Generalitat celebró su última reunión. Tras ella, la mayoría de consejeros usaron sus redes para despedirse y, de paso, sacar pecho de su acción en el ejecutivo catalán. Y eso, a pesar de que ni pudieron acabar la legislatura y de que hayan dejado una Cataluña llena de crisis en cuestiones como la sanidad, la educación o la seguridad.

Tània Verge pasará a la historia como una de las consejeras más polémicas que se recuerdan. La responsable del Departamento de Igualdad y Feminismos ha ido acumulando polémicas en sus tres años al frente de la Consejería. Una de las más destacadas, la de que una Consejería que nos cuesta 117 millones de euros anuales no solamente ha sido incapaz de frenar las agresiones sexuales a mujeres, sino que encima han aumentado drásticamente.

A pesar de esto, Tània Verge ha decidido alardear en sus redes sociales de su paso por el Govern. "Sabíamos lo que veníamos a hacer y lo hemos hecho. Ha valido la pena llevar a la principal institución del país las reivindicaciones de los movimientos sociales que trabajan incansablemente para construir un país que sea referente en la garantía de los derechos humanos", escribía. Y acompañaba su texto con un documento con el balance de la legislatura por parte de la Consejería de Igualdad y Feminismos.

Evidentemente, en el documento no se habla del aumento drástico de violaciones que ha habido en los años que ella ha estado al mando de la Consejería de Feminismos. Se trataba solo de explicar las cosas que Tània Verge considera positivas. Sin embargo, su intento de dar valor a su tarea no le ha salido como esperaba, ya que su publicación se ha llenado de feroces críticas.

"Nunca las catalanas habíamos estado tan desatendidas y abandonadas", "pero si no hacéis nada para evitar las muertes y maltrato de las mujeres", "claro que seréis recordados, de vivir del discurso hipócrita sin pagar las consecuencias", "no te echaremos en falta", "seréis recordados como una pesadilla", "la Consejería de Igualdad y Feminismos es una menjadora que no aporta nada a la población. ¿Ya sale en tu balance el aumento de agresiones sexuales?" o "has sido la peor consejera de largo", son algunos de los más de 100 comentarios que se pueden ver en su publicación. La gran mayoría de ellos, en esta misma dirección.