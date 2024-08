Lluís Llach, en el ojo del huracán tras atacar a Salvador Illa

La ANC (Assemblea Nacional Catalana) siempre ha sido una entidad afín a Junts y a Carles Puigdemont. Sin embargo, con la proclamación de Lluís Llach como presidente, esta organización se ha convertido desacomplejadamente en el altavoz del partido del líder juntaire.

Con el pacto entre el PSC y ERC, la consigna en este sector del procesismo es clara: atacar sin piedad a los republicanos por haber llegado a un acuerdo con los socialistas para investir a Salvador Illa.

A Lluís Llach no le disgusta este papel. Lleva días disparando contra los dirigentes e incluso militantes de ERC. Eso sí, en su último ataque, se la ha ido la mano. Y es que, para desprestigiar a los republicanos, también ha acabado definiendo a Salvador Illa de una forma que muchos han considerado, como mínimo, desafortunada.

Lluís Llach compartió una foto de Mar Besses, diputada de las juventudes de ERC, llevando una camiseta con el lema 'antifascista'. Y dijo lo siguiente: "Y dará su voto a un fascista sin quitarse la camiseta. Maravillosa juventud 'republicana' y de 'izquierdas'".

Que el procesismo se ha convertido en un experto en banalizar conceptos no es algo nuevo. Llevan años hablando de "exilio" para referirse a gente que vive a cuerpo de rey en Waterloo o hablando de "dictadura" para referirse al Estado español. Ahora, Lluís Llach ha dado un paso más tachando de "fascista" a Salvador Illa.

Sus palabras han puesto al presidente de la ANC en el ojo del huracán. "Desde el máximo respeto, Salvador Illa es españolista, conservador y de derechas, pero no es fascista. No banalicemos el fascismo de esta forma, por favor", le decía uno. "Estás enfermo de odio, tendrían que hacerte examinar por un psiquiatra", le decía otro. "Salvador Illa no es ningún fascista. Puede ser españolista, puede parecerte que forma parte de un partido que traiciona dos de sus tres siglas, pero no es un fascista", le reprocha otro usuario.

"Estamos perdiendo el norte. Illa será lo que sea, pero no es un fascista, no se puede estar todos los días llamando fascista a todo" o "el nivel de locura y disonancia cognitiva al que hay que llegar para decir que Salvador Illa y el PSC son fascismo" fueron algunas de las otras respuestas que recibió. Otros, además, le recordaban que precisamente en la familia de Lluís Llach sí que hubo dirigentes franquistas, por ejemplo.

La publicación de Lluís Llach se hizo viral rápidamente por sus polémicas palabras. Muchos han querido dar su opinión respecto a unas declaraciones que evidencian la absoluta pérdida de papeles de una parte del procesismo que sigue sin asimilar la derrota procesista en las pasadas elecciones del 12 de mayo.