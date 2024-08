Puigdemont culpa a España de que Cataluña no pueda integrar a los menas

Carles Puigdemont ha reaparecido en sus redes sociales. Pero esta vez no lo ha hecho para hablar de su nueva fuga en Waterloo o criticar a Salvador Illa. Lo ha hecho para hablar sobre menores extranjeros no acompañados con una publicación que ya se ha llenado de críticas.

El líder de Junts ha compartido un texto sobre algo que sucedió en Gerona en el siglo XVI. "En las comarcas gerundenses hubo una gran sequía[...]. Los niños huérfanos vagaban pidiendo caridad y robando todo lo que podían[...]. Se destinó un lugar para acoger huérfanos de menos de 16 años, alimentarlos, educarlos y enseñándoles un oficio para que pudiesen ganarse la vida", reza el fragmento del libro publicado por Puigdemont.

El expresident ha añadido que "hace medio milenio ya había menores no acompañados" y destacada que "la respuesta de las autoridades locales" fue "alimentarlos, educarlos y enseñarles un oficio". Y remataba su texto afirmando que "hace 500 años teníamos herramientas y recursos en nuestras manos que permitían resolver problemas". Pero que "500 años después, el centralismo sobre el cual se edificó la España borbónica nos lo priva".

En resumen, Carles Puigdemont compara los actuales menas, la mayoría de ellos procedentes de Marruecos, con los niños de Gerona que se quedaron huérfanos en el siglo XVI por culpa de una sequía. Y, además, culpa a España de que Cataluña no tenga las "herramientas y recursos" para poder integrarlos.

La publicación del expresident de la Generalitat se ha llenado de críticas, incluso de parte de sus fieles seguidores, que no están de acuerdo con la comparación que ha hecho. "Con todo el respeto, ni en Marruecos hay guerra ni estos niños son huérfanos", "estáis enfermos de buenismos", "los que llegan poniendo en riesgo su vida tienen padres", "no es lo mismo", "llévatelos a Waterloo, sinvergüenza", "parece que vives apartado de la realidad" o "es normal y lógico tener recursos para que los niños que queden huérfanos y sufren una tragedia puedan ser ayudados, para eso pagamos impuestos. Lo que no es normal es que medio mundo venga a Cataluña empujado por un efecto llamado peligroso, contraproducente e interesado", han sido algunas de las respuestas que ha recibido Carles Puigdemont.