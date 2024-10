El PSC cubre los sueldos de dos asesores de los Comuns en el Parlament

Dos asesores parlamentarios de los Comuns están a sueldo del PSC. Desde julio, ambos figuran en la plantilla del PSC, pero en realidad trabajan para los Comuns. De hecho, la pasada legislatura sí estaban formalmente en las filas de Albiach.

Así lo asegura el diario Ara, que explica que esta fue una de las condiciones del acuerdo para la negociación de la Mesa del Parlament. A pesar de que no se hizo publicidad de esto, fuentes de ambos partidos lo confirman. Además, también ha quedado registrado en el Boletín Oficial del Parlament, con fecha del pasado 17 de julio.

El PSC al rescate

Antes del acuerdo entre ERC y el PSC para hacer presidente a Illa, vivimos el capítulo de la Mesa del Parlament. En un inicio, el PSC le iba a dar la presidencia a ERC, pero finalmente fue para Josep Rull. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que los socialistas mantuvieran su compromiso con los Comuns de ayudarles económicamente.

De hecho, esta concesión del PSC a los Comuns estaba desvinculada del acuerdo de investidura de Illa. Así lo señala el Ara, que también explica que la decisión ya era efectiva cuando se negociaba la investidura.

Sobre esto, cabe recordar algo que ya se explicó en E-Notícies: que los partidos viven fundamentalmente de subvenciones públicas. Por esto, una derrota electoral implica un serio problema económico para un partido. Además de menos subvenciones, también pierden asesores, cargos e infraestructura política en general.

Y en el caso de los Comuns, también cabe recordar que el pasado 12M firmaron el peor resultado de toda su historia. Además de la pérdida de dos diputados, esto se tradujo en casi 53.000 euros menos en asesores.

Otro fraude ‘light’

Fuentes parlamentarias explican al Ara que esta maniobra es inédita y no tiene precedentes. Por su parte, Comuns y PSC aseguran que esto no viola el reglamento del Parlament. Pero más bien parece una treta para hacer algo que el reglamento simplemente no contempla por lo que tiene de contraintuitivo.

Comuns y PSC alegan que ERC y la CUP hicieron algo parecido con la cesión de Wagensberg para que la CUP tuviera grupo parlamentario. Pero como señalaron varios expertos en la materia, esto, en efecto, no fue ilegal, pero sí un “retorcimiento del reglamento”. Se habló incluso de “fraude de ley”.

Y aunque fuera una dinámica fraudulenta, no es menos cierto que esta maniobra de ERC y de la CUP fue aprobada por el Parlament. En cambio, la cesión artificial de asesores obedece a un acuerdo privado entre partidos.

Así mismo, los Comuns argumentan que se trata de dos cargos técnicos a los que les querían mantener las condiciones laborales. Pero lo cierto es que uno forma parte del Consejo Nacional del partido y el otro fue regidor en Sant Cugat.

En cualquier caso, cada uno de estos asesores percibe cerca de 50.000 euros brutos anuales. Los Comuns podrían haberlos mantenido en plantilla, pero en tal caso tendrían que haber reducido el salario de otros asesores. El motivo para esto es que el Parlament no tiene tablas salariales (solo un mínimo y un máximo), sino que da una cantidad que cada partido puede usar de forma discrecional.