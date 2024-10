La policía detiene a otros dos multirreincidentes en Barcelona y las redes estallan

Hasta que las medidas aprobadas por el Congreso no sean efectivas, la multirreincidencia no estará controlada. Es decir, que no cesarán los episodios de multirreincidentes que actúan una y otra vez. El motivo para esto es bien conocido y alcaldes de todos los colores políticos lo han explicado: la sensación de impunidad de los criminales.

El último ejemplo de multirreincidencia es de este mismo fin de semana. Según han explicado los Mossos, y ampliado El Caso, han detenido a dos menores que perseguían a una mujer en Nou Barris. Después de detenerlos, se les ha encontrado varias joyas, entre ellas, cadenas de oro, un reloj y una pulsera:

La crónica de los hechos muestra que una agente advirtió la sospecha actitud de los jóvenes, que seguían en patinete a una señora. Ante la actuación de la agente, los dos jóvenes huyeron, pero fueron detenidos por una patrulla de Mossos. Las explicaciones de los jóvenes para tener esas joyas eran un indicio claro de delito, con lo que fueron trasladados a comisaría.

La posterior investigación policial ha aclarado la manera con la que robaban estos dos criminales. En la mayoría de los casos iban a por mujeres y a por ancianas, a las que asaltaban a toda velocidad con el patinete para robarles las joyas de un tirón.

Por el momento, se han podido relacionar dos de los robos con denuncias presentadas en comisaría. El primer caso es el de una anciana, y el segundo de una mujer de mediana edad. En ambos casos, las víctimas han coincidido en que les robaron unos chicos que iban en patinete.

La reacción de los usuarios

Esta publicación de los Mossos ha tenido mucha circulación en redes sociales, con casi 33.000 visualizaciones y cerca de 160 comentarios. En su completa mayoría, la reacción ha sido la de siempre: incredulidad, indignación y también un poco de humor ante esta lacra.

“Igual se lo han ganado cotizando”, “No pasa nada: detenidos y después de un rato para casa”. “No sirve de nada lo que hacéis si después no les deportáis”. “Se tendrían que controlar más los patinetes porque con ellos se hacen muchos robos”, denunciaban los usuarios.