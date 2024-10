Una nueva encuesta confirma el hundimiento de la izquierda: PP y Vox, disparados

Se mantiene la tendencia de retroceso electoral de la izquierda. Hace unas pocas semanas, 40db ya señalaba una enorme caída de Sumar y un crecimiento muy destacado de PP y Vox. Hasta el punto de que la derecha sumaría mayoría absoluta con comodidad y conseguiría el 50% de los votos.

Ahora, una encuesta de GAD3 para ABC se apunta a esta tendencia. La diferencia más destacada con esta encuesta es que el PP, a pesar de crecer, retrocede con respecto a los últimos sondeos de la misma casa demoscópica. El motivo es que Vox crece mucho y capitaliza una parte muy importante del electorado conservador.

Así, de repetirse ahora las elecciones, el PP obtendría el 34,1% de los votos (147 escaños). Aunque hay que tener presente que el mismo sondeo de la semana pasada daba a los populares una horquilla de 159-165 escaños. Por su parte, Vox se dispara hasta el 12,9% de los votos y consigue 40 escaños, que son siete más de los que ahora tiene.

En total, la suma de ambos partidos llega hasta los 187 escaños, que son 17 más de los actuales. La mayoría absoluta, pues, no sería solo aritmética. Habría incluso un punto de legitimidad popular muy palpable.

Encuesta elecciones generales Partido Resultado PP 147 PSOE 115 Vox 40 Sumar 15 Otros 33 Fuente: GAD3 para ABC

Sumar condena a la izquierda

Por su parte, la izquierda continúa con su tendencia a la baja. Máxime en estos momentos, cuando la presunta corrupción del PSOE ha estallado y Sumar lidia con su propia decadencia. Aunque la encuesta, eso sí, remarca que no han alcanzado a recoger el escándalo de Errejón, con lo que la situación podría ser todavía peor.

En estos momentos, el PSOE se quedaría en segundo lugar con el 31,7% de los votos y 121 escaños. Esta cifra representa una pérdida de 6 diputados con respecto a los actuales. En el caso de Sumar, Yolanda Díaz se deja nada menos que 16 diputados sin haber llegado a la mitad de la legislatura.

Aun así, es muy revelador que el PSOE, en realidad, no pierde tanto como se podría esperar. Por el contrario, es Sumar el que cae sin remedio y hace imposible una eventual actualización de ‘Frankenstein’. Aunque, según GAD3, esto no es sinónimo de que Podemos suba como la espuma. Por el contrario, Podemos se mantiene en un encefalograma plano de 2 escaños (alrededor del 3% de los votos).

¿Y Cataluña?

Lo más llamativo de esta encuesta es el crecimiento de Vox, que se suele presentar como un partido con tendencia a transferir muchos votos al PP. El ejemplo más claro de este error lo vimos en Cataluña, cuando se hizo palpable que un PP fuerte no es detrimento de Vox. De hecho, el PPC subió mucho y Vox, además de mantener sus once diputados, ganó 30.000 votos.

Esto es lo que ha reivindicado ‘Sergi’ a través de redes sociales, un sociólogo que se destaca por su seguimiento de las encuestas. Una de sus tesis más disruptivas es que Vox está en una fuerte tendencia al alza, incluso dentro de Cataluña. Y ahora, con motivo de esta encuesta de GAD3, él mismo ha reivindicado que no anda tan desencaminado como dicen sus críticos:

Por lo demás, Junts y ERC siguen instalados en su suelo electoral. De repetirse elecciones ahora, ambos partidos se quedarían con los siete diputados que ya tienen. No hay, pues, ningún movimiento entre la bolsa de abstencionistas que se ha acumulado entre el electorado nacionalista en Cataluña.

Por el momento, lo cierto es que todas estas encuestas tienen un recorrido muy relativo porque la legislatura no ha llegado ni a la mitad. Así mismo, también hay que recordar que no tener Presupuestos no es tan determinante como parece. Finalmente - y a menos que la corrupción se haga insostenible -, Pedro Sánchez no tiene ningún aliciente para convocar elecciones si su socio, Sumar, está tan mal.