Un miembro del PSC denuncia una agresión en BCN por llevar la camiseta de la Selección

Hasta ahora, Sergi Vargas Carrasco era un desconocido. Socialista, Vargas Carrasco ha desempeñado importantes cargos de comunicación para el PSC, siendo actualmente miembro del departamento de comunicación del partido en el Ayuntamiento de Barcelona.

Ahora, Vargas ha denunciado a través de redes sociales haber sufrido una agresión por razones ideológicas. Los hechos habrían ocurrido la pasada noche en una discoteca de Barcelona ¿El motivo? Llevar puesta una camiseta de la Selección Española.

“El agresor me ha dicho que le daba grima”, explica Vargas, “y, al preguntarle el motivo, me ha gritado que le daba grima por español y me ha pegado un puñetazo en la cabeza”.

Después del ataque, el personal de seguridad del local consiguió localizar al presunto agresor, que posteriormente fue identificado por los agentes de los Mossos d’Esquadra que acudieron al lugar.

“He ido al CUAP a hacer parte de lesiones y denuncia en Comisaría. Nos veremos en la Ciutat de la Justícia”, ha explicado.

Por lo demás, Vargas Carrasco ha recibido numerosas muestras de apoyo en redes sociales. Han sido muchos los usuarios que han insistido en que esta clase de situaciones no tienen que volver a Cataluña.

La resaca política del fútbol

Hacía bastante tiempo que no se producían esta clase de episodios en Cataluña. Uno de los más famosos ocurrió en pleno procés, en 2016, cuando un grupo de personas atacó a dos chicas en una carpa de promoción de la Selección. En 2022, el Tribunal Supremo confirmó que se trataba de un delito de odio.

En cualquier caso, fue hace un mes, a raíz de la Eurocopa, cuando el fútbol español volvió a generar polémicas en Cataluña. Los intentos de politización del evento fueron intensos y muy variados.

Ahí están, por ejemplo, los graves insultó que recibió el alcalde Collboni por instalar una pantalla gigante en Barcelona; o el equivocado intento de la exministra Montero de capitalizar las figuras de algunos futbolistas. Sin olvidar tampoco que el presidente Rull felicitó el mundial de veteranos +85 de ping-pong.