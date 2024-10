Una exdirigente del Consell de la República estalla y habla de 'cloacas'

El escándalo de los gastos injustificados de Toni Comín en el Consell de la República ha provocado una oleada de indignación en el independentismo. Entre los indignados está Júlia Taurinyà, expresidenta del Consell de la República en la Cataluña Norte, que hace un año advirtió que “todo saldrá tarde o temprano”. El tiempo le ha dado la razón, y ahora se pregunta “dónde están las cloacas”.

Todo surge a raíz del informe de la auditoría impulsada tras las acusaciones de irregularidades por parte de una empresa que trabajaba con el Consell. El informe, cuyas conclusiones ha avanzado El Món, confirma la existencia de gastos injustificados de Toni Comín a cargo de los fondos de la entidad. Gastos que incluían el pago de multas de tráfico, alquiler de coches y apartamentos, y retiros de efectivo de hasta 6.000 euros.

La sombra de la sospecha se ha cernido siempre sobre Toni Comín, al que además acusan de maniobrar junto con Puigdemont para cargarse la democracia interna del Consell. El escándalo hunde aún más esta entidad creada por Carles Puigdemont como una suerte de gobierno en el exilio, y que lleva tiempo perdiendo adeptos. Además, la vida a todo tren de los fugados pone en entredicho el relato del exilio basado en el victimismo.

La dirigente que ya advirtió de lo que pasaba

Júlia Taurinyà fue elegida delegada del Consell de la República en la Catalunya Nord en noviembre de 2019, y dimitió en febrero de 2020. Solo cuatro meses estuvo en su cargo, al que renunció por motivos "ideológicos, personales, profesionales y de salud". El año pasado, antes de que saliera el escándalo de corrupción, advirtió que las irregularidades que ocurrían en el Consell bajo la sombra de Comín.

Taurinyà se refirió sobre todo al autoritarismo de Toni Comín, que junto a Carles Puigdemont suprimieron la Asamblea de Representantes para concentrar todo el poder en el órgano ejecutivo. Pero además, cuestionó las maniobras de Comín para favorecer a familiares y amigos en la contratación de empresas por parte del Consell.

Ahora que ha salido todo, Taurinyà afirma que dimitió a los pocos meses porque "sospechaba de una gestión dudos del dinero". Reconoce que "entonces no tenía pruebas" y por eso no lo denunció, pero celebra que ahora salga todo. "La pregunta es por qué no ha habido más dimisiones, cómo han dejado a Comín al cargo de la institución, dónde están las cloacas", ha expresado en su cuenta de X.

Crece la indignación contra Toni Comín

El periodista Jordi Galvez ha agradecido la “honradez” de Júlia Taurinyà, “por no colaborar en la mentira”. También ha hablado un exmiembro de la Asamblea de Representantes del Vallès Oriental, que afirma haber dimitido a medio mandato “por la misma razón que tú”.

El escándalo económico ha aumentado la animadversión hacia Toni Comín, vicepresidente del Consell de la República y eurodiputado de Junts. "Hay que ser una auténtica rata miserable para arañar la donación del padrino Josep o de la tieta Remei ganando el sueldo que ganaba", ha expresado Lluís Gibert en X. "Pero estos son nuestro héroes", ha agregado.

“Tú vas pagando al puto Consell de la República para liberar el país, y lo que haces es pagar los caprichos del zángano de Comín”, afirma otro. “De Lluís Llach también”, apunta otro, en referencia a las vacaciones en una crucero por el Mediterráneo que hicieron Comín y Llach en 2022. Comín se excusó diciendo que los gastos en viajes eran de "trabajo", lo cual hace más comprensible la indignación en Twitter contra él.