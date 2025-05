Censura: cancelan un acto sobre la ley trans porque ‘no se puede criticar una ley’

Sílvia Carrasco, profesora de la UAB, destacada feminista y presidenta de ‘Feministes de Catalunya’ ha denunciado a través de redes un caso de censura en Reus. Según ha explicado, el Centre de Lectura de Reus ha suspendido una charla titulada ¿Tenemos que proteger a nuestros hijos de la ley trans?. Entre otros asistentes, la charla iba a contar con la presencia de José Errasti, profesor de Psicología en la Universidad de Oviedo y autor de varios libros sobre la materia.

Para suspender la charla, el Centre de Lectura de Reus ha alegado que “no se puede criticar una ley aprobada”. Al margen de que la aprobación o no de una ley no es motivo para suspender la discusión pública, ocurre que, en este caso, el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado. Es decir, que la ley no está realmente aprobada:

Como se informaba a principios de este mes, el TC había decidido aplazar sin fecha su veredicto sobre ‘ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI’. A juicio del TC, hay dos artículos relacionados con las sanciones por discriminación a personas trans que pueden violar el principio de proporcionalidad.

Una ley que divide

En esta ocasión, el sector progresista del TC no ha mostrado unanimidad, y esa es una de las razones de la parálisis de la ley. Que la ley permita intervenciones médicas en menores es un punto muy delicado que algunos magistrados no ven del todo claro. A la postre, esto no es más que un reflejo de la profunda división que el transgenerismo provoca entre la propia izquierda.

Y es que, mientras la izquierda ‘woke’, bendice la ideología queer, el feminismo clásico denuncia que destruye las bases de la lucha feminista. Al margen de que también señalan que el sexo es un factor biológico, científico, que no responde a la voluntad de los individuos. Este contraste entre las dos posturas se ha saldado con acoso y señalamiento.

Sin ir más lejos, y como se ha explicado en E-Notícies, la profesora Carrasco ha sido objeto de acoso y hostigamiento en su puesto de trabajo por oponerse a la ley trans. Y el último ejemplo no es otro que la suspensión de esta conferencia en Reus. “Si una ley dice que criticarla es delito (en este caso, de odio) está claro que no pinta nada en un estado democrático, que garantiza la libertad de opinión y expresión y la presunción de inocencia”, concluye Carrasco.