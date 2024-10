Sara Carbonero lanza un mensaje que hace reaccionar a Eva González: 'Dejo esto...'

Sara Carbonero ha vuelto a compartir con sus seguidores una publicación llena de significado. En esta ocasión se trata de una escapada que la periodista ha hecho a Portugal, una tierra que tiene una gran importancia en su vida.

“Dejo esto por aquí para cuando necesite recordar la paz que me da siempre volver a Portugal”, escribía con una imagen del mar. Estas palabras han provocado numerosas reacciones de sus seguidores, entre ellas la de Eva González. La presentadora de La Voz se ha sentido identificada con sus palabras y así se lo hacía saber.

Sara Carbonero emociona con su última publicación

Sara Carbonero ha aprovechado el fin de semana para realizar un viaje a un destino que para ella tiene un gran significado. La periodista deportiva compartía con sus fans su regreso a Portugal, país en el que estuvo residiendo antes de divorciarse de Iker Casillas.

Y, aprovechando su estancia, Sara ha publicado unas palabras cargadas de simbolismo. “Dejo esto por aquí para cuando necesite recordar la paz que me da siempre volver a Portugal”. Este es el comunicado que ha hecho reaccionar a Eva González, que no tardaba en dar respuesta.

La presentadora de La Voz ha demostrado que está muy pendiente de Sara y suele interactuar con ella en su perfil de Instagram. Su último movimiento ha sido tras el viaje que la exmujer de Iker ha hecho al país luso, el último destino que compartió con Casillas.

Eva respondía con el emoticono de dos manos juntas, en respuesta a las palabras de Carbonero, dejando claro que comparte su reflexión. Y no es para menos, pues, una vez más, la manchega ha escrito un precioso texto basado en la paz mental y la calma. Además, ha escogido para la ocasión una canción de Mercedes Sosa, la mítica cantante argentina conocida como ‘la voz de América Latina’.

Sara no ha pasado por alto la reacción de Eva y respondía a la sevillana con un corazón rojo. Una prueba más de la buena relación que mantienen y que no solo comparten su pasado con Iker, también su manera de pensar.

Sara Carbonero regresa al último destino que compartió con Casillas

Sara se encuentra en una etapa de su vida en la que lo único que le importa es su paz mental. Para ello, en cada viaje que realiza trata de dejarse llevar por el paisaje, los sonidos y todo lo que la rodea. Con Portugal no necesita un gran esfuerzo para sentirse como en casa.

El país luso fue el último destino que compartió con Iker antes de poner fin de manera definitiva a su matrimonio. Allí estuvieron viviendo cinco años donde no faltaron los buenos y los malos momentos. “Ya estamos en Porto, nuestra nueva ciudad”, escribía al poco de mudarse.

Aunque no llevaba mucho tiempo instalada, Sara no necesitó mucho más para caer rendida a sus encantos. “Su incuestionable belleza decadente y su vivir despacio (slow life). Algo que me ha conquistado desde el primer minuto”, añadió.

La pareja viajó hasta Portugal cuando Iker dejó el Real Madrid y fichó por el Oporto. Fue en ese momento cuando Sara se apartó del foco mediático y se dedicó a cuidar de su familia, consiguiendo una vida tranquila.

Ahora, años después de haber regresado a Madrid, la esencia de lo vivido en Portugal sigue estando muy presente en ella. Tanto es así que lo describe como su lugar predilecto en el que encontrar la paz que necesita de vez en cuando.

Durante esta escapada, ha habido tiempo para relajarse, pero también para disfrutar del turismo y la oferta gastronómica. Sara ha viajado junto a unas amigas con las que ha podido disfrutar de su compañía y de todo el entorno. Una escapada perfecta que han disfrutado al máximo.