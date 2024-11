Primeras palabras de Isabel Rábago tras el notición de Carmen Borrego: 'Yo me río'

Isabel Rábago ha decidido pronunciarse tras el último y polémico enfrentamiento que protagonizó con Carmen Borrego el pasado martes en el programa Vamos a ver. Un día después del fuerte cruce de acusaciones, la periodista decidía romper su silencio: "Yo me rio. Me tomo las cosas según quien me las dice y cada cual se retrata".

Todo comenzó cuando la periodista se preguntaba hasta qué punto la hermana de Terelu era responsable del distanciamiento con su hijo por la exposición mediática a la que le sometió.

Ante esta pregunta, Borrego no tardó en reaccionar poniéndose a la defensiva. La colaboradora argumentó que ella en ningún momento expuso a su hijo ante los medios. Fue José María Almoguera el que dio una exclusiva "porque quiso hacerla", señalaba Carmen.

Isabel Rábago da a conocer el porqué de su reacción tras enfrentarse a Carmen Borrego

"Mi hijo se expuso dando una exclusiva que la cobró él, no la cobré yo", insistió de nuevo.

Unas palabras que Isabel Rábago rebatió recordando las veces que Borrego había dado detalles de la vida de su hijo.

Tras este enfrentamiento, Isabel Rábago, consciente del revuelo que ha causado, decidía expresar mediante una publicación en su perfil de redes por qué se tomó así las cosas. "Muchos compañeros me habéis llamado por estos momentos…", comenzaba su mensaje, que daba paso a continuación a justificar el motivo por el que prefirió callar.

"Soy libre y trabajo en un plató donde nadie me coarta mi libertad de opinión", sentenciaba la de Ferrol. Unas palabras que confirman que si no respondió a los ataques no se debió a ningún tipo de censura por parte del programa.

"Decir que soy simple… Yo soy muy larga y prefiero callarme porque en mi vida no todo vale", afirmaba Rábago utilizando el mismo adjetivo con el que Borrego se refirió a ella.

"Simple, pero feliz", terminaba el texto publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El enfrentamiento entre la periodista y la colaboradora de televisión pone de manifiesto que queda lejos la amistad que mantuvieron en el pasado. Un vínculo del que presumían hace algún tiempo cuando pasaron la Nochevieja de 2022 juntas. Una celebración de la que fue testigo María Teresa Campos, madre de Carmen Borrego.

Entonces, Isabel Rábago acudió con su marido hasta el domicilio de Terelu Campos. Allí coincidieron con la matriarca del clan y con, entre otros, Alejandra Rubio, Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

Isabel Rábago explica cómo se siente tras el complicado momento que vivió ante las cámaras

Un tiempo pasado que en estos momentos parece casi imposible vuelva a repetirse. Ahora Isabel Rábago no esconde su postura crítica hacia Carmen Borrego y su hijo. Precisamente el pasado mes de septiembre la periodista confirmaba que José María Almoguera había contratado a un representante.

Un dato que coincide en el tiempo con el cambio de actitud del sobrino de Terelu Campos con los reporteros. "Hay un plan trazado", aseguraba Rábago quien además explicaba que es un mánager "que ha traído a los grandes personajes más buscados, que saca dinero y que les asesora muy bien".

Semanas después de pronunciar estas palabras, José María Almoguera pisaba el plató de ¡De Viernes!. Una presencia que confirmó definitivamente que la exposición mediática que supuestamente dinamitó la relación con su madre, ahora es bien recibida por el nieto de María Teresa Campos.