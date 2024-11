Aída Nízar da el paso definitivo contra Íñigo Errejón: 'Es una persona…'

Aída Nízar vuelve a estar en el centro del huracán mediático. La colaboradora de televisión ha comparecido hoy en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para ratificar una denuncia que presentó contra Íñigo Errejón. Aída Nízar ha dado el paso definitivo contra Íñigo Errejón y ha confesado que: "Es una persona a la que le gusta el sexo".

Aída Nízar acusa a Errejón de tocarle las nalgas y besarla sin su consentimiento. Aída Nízar ha comenzado su declaración con un mensaje directo hacia Elisa Mouliaá, la actriz que previamente denunció al político. “Solo espero que Elisa no esté siendo atemorizada”, ha declarado.

Aída Nízar ha sido tajante al respecto: “No se puede acusar a una persona de denuncia falsa sin ningún tipo de prueba”. Con su habitual tono firme, Aída Nízar no ha escatimado en palabras para describir su percepción de Errejón.

Aída Nízar da el paso definitivo contra Íñigo Errejón

Aída Nízar confiesa: “Me quedo con el testimonio de una persona que ha desaparecido de todo el panorama político porque no diferenciaba entre la persona y el personaje. Eso le convertía en un depredador sexual”. Estas declaraciones, cargadas de fuerza, reflejan su convicción de que el comportamiento de Errejón no puede quedar impune.

Aída Nízar también ha hecho una diferenciación importante en sus declaraciones. “No es un enfermo”, ha dicho, refiriéndose al exdiputado.

“Es una persona a la que le gusta el sexo, pero con quien quiera practicarlo con usted, no con quien usted obligue por superioridad”. Sus palabras no dejan lugar a dudas sobre cómo percibe la gravedad de los actos que denuncia.

Aída Nízar también ha explicado por qué ha decidido alzar la voz ahora. “Me siento dañada”, ha confesado. Además, ha remarcado que los tiempos han cambiado, “En ese año eso no era un delito”.

Aída Nízar le manda un mensaje a Elisa Mouliaá

Antes de finalizar, Aída Nízar ha lanzado un mensaje directo a Elisa Mouliaá. Con un tono esperanzador, le ha pedido que no abandone su lucha. “Envalentónate, llénate de coraje, no nos podemos arrepentir… no puedes tener miedo, denuncia, sigue adelante”.

Además, ha desvelado que le ha ofrecido el apoyo de su abogado, al que ha descrito como “mi brillante letrado”, para que la actriz pueda continuar con el proceso sin temor.

El caso ha generado un enorme revuelo en los medios y en la opinión pública. Mientras tanto, Nízar insiste en que su objetivo no es otro que hacer justicia.

Con su habitual energía, ha dejado claro que no se rendirá. La polémica está servida, y todo apunta a que esta historia seguirá ocupando titulares en los próximos días.